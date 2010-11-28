'Garanti'li ortaklar Tarabya’da 10 milyon dolara yalı sattı

T24 - Boğazda 30’u aşkın yalının satılık olduğu ifade edilirken, bu yalılar, ‘gizli-kapaklı’ el değiştirmeye devam ediyor.

Son dönemde el değiştiren yalılar arasında ise finans dünyasının iki ünlü ismine ait olan Tarabya’daki bir yalı dikkat çekiyor. Ekonomist’in ortaya çıkardığı el değiştirmeye göre, Garanti Bankası’nın halef ve selef genel müdürleri Akın Öngör ile Ergun Özen, 2.5 yıl önce ortaklaşa satın aldıkları Tarabya’daki yol yalısını 10 milyon dolara sattı. Yalıyı satın alan kişinin ise, Cevahir Holding’in patronu İbrahim Cevahir’in damadı Yaşar Usta olduğu belirtiliyor.



1.5 ay önce satıldı

Garanti Bankası eski Genel Müdürü Akın Öngör ile bankanın şimdiki genel müdürü Ergun Özen’e ait olan Tarabya’daki yol yalısı, 1.5 ay önce el değiştirdi. Ekonomist’in ulaştığı bilgilere göre bir süredir satış masasında olan ve 1.5 ay önce satışı gerçekleşen yalının yeni sahibi Cevahir Holding’in patronu İbrahim Cevahir’in damadı Yaşar Usta oldu. Turizm alanındaki yatırımları ile tanınan Usta’nın Taksim-Talimhane’de The Central Palace adında bir şehir oteli bulunuyor.



Butik otel olacak

Akın Öngör ile Ergun Özen’in sattığı yol yalısı Tarabya Oteli’nden Sarıyer yönüne doğru gidildiğinde sol kol üzerinde yer alıyor. 4 bin 860 metrekare bahçe içerisinde 1450 metrekare büyüklüğe sahip yalı, beş kattan oluşuyor. Yalıyı satın alan Yaşar Usta’nın burayı bir butik otele dönüştürme hazırlığı içinde olduğu ifade ediliyor. Ancak Yaşar Usta’ya Hac görevini gerçekleştirmek için Suudi Arabistan’da bulunduğu için bu konuda herhangi bir açıklama yapamadı.



Öngör doğruladı

Garanti Bankası eski Genel Müdürü Akın Öngör ise, yalıyı Ergun Özen ile birlikte yatırım amacıyla 2.5 yıl önce satın aldıklarını, 1.5 ay önce de sattıklarını doğruladı. Öngör, yalının satılması için bir aracı kurum yoluyla teklifin geldiğini, uygun bulup kabul ettiklerini ifade etti.



Boğaz’ın iki yakasında 600 yalı bulunuyor

Boğaziçi’nde toplam 366 tane birinci, ikinci ve üçüncü dereceden tarihi eser niteliği taşıyan yalı bulunuyor. Tarihi niteliği olmayanlar da dahil edildiğinde Boğaz’ın iki yakasında toplam 600 yalı bulunuyor. Sarıyer’de 136, Beykoz’da 109, Üsküdar’da 84, Beşiktaş’ta ise 37 tarihi eser niteliğinde yalı var. Boğazdaki toplam birinci sınıf tarihi yalı; Beykoz 18, Üsküdar 24, Sarıyer 41 ve Beşiktaş’ta altı olmak üzere 89. İkinci sınıf tarihi yalıların dağılımı ise Beykoz 64, Üsküdar 20, Sarıyer 74 ve Beşiktaş 30 olmak üzere toplam 208 şeklinde. Üçüncü sınıf tarihi eser niteliği taşıyan yalı ise Beykoz 27, Üsküdar 20, Sarıyer 21, Beşiktaş’ta ise bir olmak üzere toplam 69.



