Garanti'den 6 ayda 1.9 milyar lira kâr

T24 - Garanti Bankası, 30 Haziran 2011 tarihli konsolide finansal tablolarını açıkladı. Bankanın 2011 yılının ilk yarısındaki net kârı, 1 milyar 928 milyon 929 bin TL oldu.
Garanti’nin aktif büyüklüğü 154 milyar 208 milyon 258 bin TL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 101 milyar 398 milyon 495 bin TL destek sağladı. Bankanın özsermaye kârlılığı yüzde 21,4, aktif kârlılığı ise yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.
Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, “2011’in ilk yarısına baktığımızda, bankacılık sektörü, düşük marj ortamı ve alınan tedbirler nedeniyle potansiyelinin altında büyüdü. Bu dönemde Garanti Bankası sürdürülebilir bilanço yapısı ve hizmet modeli ile beklentilerin üzerinde performans sergilemeye devam etti. Bunda müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet modelimizi daha da geliştirecek adımlarımıza hız vermemizin büyük katkısı var” dedi.
Garanti Bankası’nın geçtiğimiz dönemde de dağıtım kanallarını geliştirmeye ve stratejik işbirliklerine devam ettiğini vurgulayan Özen şunları kaydetti:
“İlk yarıyılda açtığımız 31 yeni şubeyle uzun vadeli yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şubenin önemini bilmekle beraber bankacılığın sadece şubede yapılmak zorunda olmadığını en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyoruz. İnternet Şubemizi, ‘Direkt Bankacılık’ modelinin ilk adımı olarak yeniledik. Kontrolun daha çok kullanıcıda olduğu, kişiselleştirilmiş bir yapı kazanan İnternet Şubemiz, yeni bir bankacılık platformu haline geldi. Ayrıca, Turkcell’le de yeni bir işbirliği yaparak, ön ödemeli Cep-T Paracard’ı sunduk.”