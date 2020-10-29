Garanti, Yapı Kredi ve Akbank kârlarını üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde artırdı

Bankalar Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını içeren üçüncü çeyreğe ilişkin bilançolarını açıklamaya başladı.

Garanti Bankası üçüncü çeyrekte kârını çeyreksel bazda yüzde 18,5, yıllık bazda ise yüzde 45,4 artırarak 1.9 milyar TL’ye çıkardı. İkinci çeyrekte TL kredileri çeyreksel olarak 15,5 oranında artan banka, üçüncü çeyrekte gaz kesti. Bu dönemde bankanın TL kredi büyümesi 2,8 düzeyine geriledi.

Akbank'tan 1.523 milyar TL kâr

Akbank ise üçüncü çeyrekte 1,523 milyar TL net kâr açıkladı. Bu tutar yıllık bazda yüzde 9 artışa, çeyreksel bazda ise yüzde 4 azalmaya karşılık geliyor. Bankanın kredi portföyü, çeyreksel bazda yüzde 8 büyüdü. TL krediler yüzde 5 büyürken, döviz kredileri, dolar bazında yüzde 1 arttı. TL bazlı kurumsal kredilerde çeyreksel bazda yüzde 2 artış kaydedilirken, tüketici kredileri ve kredi kartları kredileri, çeyreksel bazda ve sırasıyla, yüzde 8 ve yüzde 18 büyüdü.

Yapı Kredi yıllık yüzde 90 artırdı

Yapı Kredi ise üçüncü çeyrekte konsolide olmayan finansallarında 1,854 milyon TL net kâr açıkladı. Bankanın kârı çeyreksel bazda yüzde 39, yıllık bazda ise yüzde 90 arttı. Yapı Kredi’nin TL kredileri bir önceki döneme göre yüzde 10,1 oranında artarken döviz cinsi kredileri yüzde 1.9 oranında daraldı. Bireysel krediler bu dönemde ticari kredilere göre biraz daha hızlı büyüdü. Bireysel kredilerin bir önceki döneme göre yüzde 13,1 oranında artışında kredi kartı kredilerinin yüzde 15,9, genel amaçlı tüketici kredilerinin ise yüzde 14,5 oranında artış göstermesi etkili oldu. Konut kredilerindeki artış ise çeyreksel bazda yüzde 2,3’e geriledi.

Ekonomi Servisi