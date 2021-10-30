Garanti’nin kârı yüzde 92 arttı

T24 Ekonomi Servisi
Garanti BBVA, 2021’in üçüncü çeyreğinde 3.6 milyar TL net kar açıkladı. Bankanın net kârı çeyreksel yüzde 25, yıldan yıla ise yüzde 92 oranında arttı.
Komisyon gelirlerindeki güçlü yükseliş ve net karşılık giderlerindeki azalış kârlılığı destekledi.
Bankanın takipteki krediler oranı takibe girişlerin azalması ve güçlü tahsilat performansı sonucunda geçen çeyrek yüzde 4,1 iken yüzde 4’e geri düştü.
Yakın izlemedeki kredilerin toplam krediler içindeki payı ise geçen çeyrek yüzde 17,2 iken birinci çeyrekte yüzde 15,8’e geriledi.