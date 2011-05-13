-GARANTİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENİ ANKARA (A.A) - 13.05.2011 - Garanti Bankası, 970 milyon 258 bin liralık vergi ile Türkiye'nin kurumlar vergisi rekortmeni oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rekortmenler listesini ''onur tablosu'' olarak niteledi ve beyanlar sonucu kurumlar vergisi tahakkukunda yüzde 12'lik artış olduğunu bildirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı 2010 yılı gelirleri için Nisan ayı içerisinde verilen kurumlar vergisi beyanlarına göre Türkiye'nin en fazla vergi ödeyecek ilk 100 şirketini belirledi. Listenin ilk sırasında geçen yılın Türkiye ikincisi olan Garanti Bankası yer aldı. Garanti Bankası, 2010 yılı için 4 milyar 851 milyon 291 bin 456 lira gelir bildirdi. Karşılığında da bankaya 970 milyon 258 bin 291,33 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi. Listenin ikinci sırasında Elektrik Üretim A.Ş bulunurken, EÜAŞ'ın vergi matrahı 4 milyar 683 milyon 126 bin 786 lira, vergisi de 936 milyon 625 bin 357 lira oldu. 149 milyon 432 bin liralık vergi ile 2010'un kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde 14'üncü sırada yer alan EÜAŞ'ın bu yılki kurumlar vergisi tutarında böylece 6 katlık bir artış meydana geldi. Geçen yıl listenin 4'üncü sırasında bulunan Akbank, bu yıl bir basamak yukarı çıktı. Türkiye'nin en fazla kurumlar vergisi ödeyecek 3'üncü kurumu olan Akbank'ın beyan ettiği gelir 4 milyar 286 milyon 269 bin 890 lira, tahakkuk eden vergi de 857 milyon 253 bin 978 lira olarak gerçekleşti. -İLK 100'E 22 BANKA GİRDİ- Rekortmenler listesinde Garanti Bankası, EÜAŞ ve Akbank'ı, Ge Araştırma ve Müşavirlik Ltd Şti, Ziraat Bankası, İş Bankası, Türk Telekomünikasyon A.Ş, Halk Bankası, Turkcell ve Yapı Kredi Bankası izledi. Ge Araştırma ve Müşavirlik Ltd Şti'nin vergisi 837 milyon 933 bin lira, Ziraat Bankası'nın 783 milyon 624 bin lira, İş Bankası'nın 753 milyon 840 bin lira, Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin 730 milyon 151 bin lira, Halk Bankası'nın 530 milyon 476 bin lira, Turkcell'in 484 milyon 458 bin lira, Yapı ve Kredi Bankası'nın da 454 milyon 325 bin lira şeklinde hesaplandı. Bu şekilde Türkiye'nin en fazla kurumlar vergisi ödeyecek ilk 10 kuruluşun 6'sını bankalar oluşturdu. İlk 100'deki banka sayısı ise 22 oldu. Rekortmenler listesinde yer alan diğer bankalar da Vakıflar Bankası, Finansbank, Merkez Bankası, Denizbank, Asya Katılım Bankası, ING Bank, İller Bankası, HSBC Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Anadolubank ve Citibank olarak sıralandı. İlk 100'de kamu da başta bankalar ve enerji KİT'leri olmak üzere 19 kuruluşla temsil edildi. Listede otomotiv sektörü 4 firmayla yer alırken, çok sayıda büyük müteahhitlik firması da vergi rekortmeni oldu. -REKORTMENLER LİSTESİNE İSTANBUL DAMGASI- En fazla kurumlar vergisi ödeyecek ilk 100 mükellefin 55'i İstanbul'dan çıktı. Listeye Ankara'dan 26, İzmir, Kocaeli ve Muğla'dan 3'er, Antalya, Bursa, Denizli, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin ve Rize'den de 1'er firma girdi. Listedeki 21 kuruluşun 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödeyeceği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 17 milyon 980 bin 4 lira oldu. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren 7 firma ise isminin açıklanmasını istemedi. -MALİYE BAKANI ŞİMŞEK- Bu arada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kurumlar vergisi mükelleflerinin son verilere göre 125 milyar 56 milyon 941 bin 300 lira gelir beyanında bulunduğunu bildirdi. Bu dönem için tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarının da 24 milyar 937 milyon 780 bin lira olduğunu belirten Şimşek, bu şekilde beyan edilen gelirde geçen yıla göre yüzde 12,25, tahakkuk eden vergide ise yüzde 12 artış sağlandığını söyledi. İstanbul'un matrah bakımından ilk sırada bulunduğunu kaydeden Şimşek, kurumlar vergisinde toplam matrahın yüzde 53,19'unun İstanbul'daki kurumlar tarafından beyan edildiğini, bu ili yüzde 24,59'luk oranla Ankara'nın, yüzde 3,66'lık oranla da İzmir'in takip ettiğini söyledi. Maliye Bakanı, toplam matrahın yüzde 49,46'sının ilk 100 mükellef tarafından beyan edildiğini, verginin yüzde 49,52'sinin de ilk 100'deki mükelleflerce ödendiğini vurguladı.