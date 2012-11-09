Kadın girişimcilere 60 milyon dolarlık rekor kredi

Garanti Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD), kadın girişimcilere sunulacak yatırım ve işletme kredilerinin finansmanında kullanılmak üzere, 60 milyon ABD Doları tutarında, 5 yıl vadeli kredi aldığı bildirildi. Türkiye’de, kadın girişimcilere kullandırılmak üzere bugüne kadar alınan en yüksek kredi olma özelliğini taşıdığı belirtilen kaynakla, 1 kişiye en fazla 2 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanabileceği belirtildi.



Kredi verilecek kadın girişimcilerde; yıllık cirosu en fazla 50, bilançosu en fazla 43 milyon Euro olan şirketinde 250’den az kişiyi çalıştırmak, şirketin %51 hissesine sahip olmak ya da en az %10-20 hissesiyle beraber yönetim kadrosunda görev almak şartının aranacağına dikkat çekildi.



Konuyla ilgili konuşan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, “Garanti Bankası olarak kadın girişimcilerin başarıları ve gelişimi için finansman ve eğitim desteği sağlıyor, ihtiyaç duydukları cesareti kazandırmak üzere çalışmalar yapıyoruz.

Onları bir adım daha ileriye taşımak amacıyla sürekli bir uğraş içindeyiz. EBRD’den sağladığımız fon, Türkiye’de sadece kadın girişimcilere yönelik kullandırılan en yüksek kredi olma özelliğini taşıyor. Bu başarıda, 2006 yılından bu yana yürüttüğümüz, uluslararası arenada örnek alınan ve ödüllerle takdir edilen, kadın girişimcilere yönelik bütüncül çalışmalarımızın da etkisi var.

Garanti Bankası’nın yurtdışı borçlanma konusundaki üstün başarısı sayesinde, kadın girişimcilerin finansmana ulaşmasını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.



EBRD’nin Güney ve Goğu Akdeniz, Ukrayna ve Türkiye’den sorumlu Finansal Kurumlar Direktörü Francis Malige ise, söz konusu kaynak ile ilgili şunları kaydetti:

“EBRD Garanti Bankası'nı stratejik bir ortak olarak görüyor. Sadece kadın girişimciler ve yönettikleri KOBİ'lere özel finansman sağlanması bakımından EBRD için bir ilk özelliği taşıyan bu kredi sözleşmesini imzalamaktan mutluluk duyuyoruz.”



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası - European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Özel sektörün, Orta ve Doğu Avrupa ile eski Sovyet ülkelerinde demokratik bir ortamda yaratılması ve geliştirilmesi amacıyla 1991 yılında kuruldu. 61 ülke ve 2 devletlerarası kurum tarafından yönetilen EBRD'nin, Orta Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar piyasa ekonomilerini ve demokrasiyi hakim kılmak için çalıştığı belirtildi.

Paydaşları kamu kesiminden olsa da, ticari kuruluşlarla ortaklık kurarak daha çok özel sektör girişimlerinde yer alan EBRD'nin, işlem yaptığı ülkelerde, küçük işletmelere yönelik 1 milyar dolarlık portföyüyle hizmet verdiği açıklandı.