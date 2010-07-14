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Ekonomi

Garanti 'en iyi banka' ödülü aldı

Garanti Bankası, Euromoney tarafından, ''Türkiye'nin En İyi Bankası'' seçildi.

14 Temmuz 2010 03:00

T24- Garanti Bankası, önde gelen finans dergilerinden Euromoney tarafından, ''Türkiye'nin En İyi Bankası'' seçildi.


Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen şu değerlendirmelerde bulundu:


''Başarımız, yurt içi ve yurt dışında yapılan bağımsız değerlendirmeler sonucunda tescilleniyor. Garanti Bankası olarak, her sene Türkiye'den sadece bir bankaya verilen bu ödüle 10. kez layık görülüyoruz. Bu bizim için çok değerli. Bu doğrultuda, 'Avrupa'nın en iyi bankası olma' vizyonumuza biraz daha yaklaşıyoruz. Sadece yatırımcıların ilgisini değil, uluslararası finans basını tarafından kanıtlanan bu başarımızı da müşterilerimize ve çalışanlarımıza borçluyuz.'

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