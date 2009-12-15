Garanti Emeklilik, Hobi Kulüpleri'yle 10'uncu ödülünü aldı

T24- Garanti Emeklilik, Hobi Kulüpleri Projesi ile “Ulusal Kampanyalar” (National Campaign) kategorisinde "2009 Avrupa Mükemmellik Ödülü"ne (European Excellence Awards) layık görüldü.

Garanti Emeklilik 2008 yılından bu yana www.hobimlemutluyum.com adresinden sürdürdüğü Hobi Kulüpleri projesi ile iletişim alanında verilen 2009 Avrupa Mükemmellik Ödülü’nün sahibi oldu. Avrupa’da iletişim alanının en prestijli ödüllerinden olan ve 57 kategoride verilen Avrupa Mükemmellik Ödülleri töreni 10 Aralık 2009 tarihinde Viyana’da gerçekleştirildi.

Hobi sahibi olan insanların daha mutlu oldukları gerçeğinden yola çıkarak, hayata geçirilen Hobi Kulüpleri projesi şimdiye kadar uluslararası 10 ödüle layık görüldü. Garanti Emeklilik Hobi Kulüpleri projesinin dünya çapında çok değerli ödüllere layık görülmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Garanti Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Deniz Güney şunları söyledi:

“Garanti Emeklilik olarak; müşterilerimizin birikimlerini değerlendirerek onlara mutlu bir gelecek hazırlamanın yanı sıra, bugünlerinde de yanlarında olarak, yaşam kalitelerini yükseltmeyi ve bugünden mutlu olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. “2009 Avrupa Mükemmellik Ödülü” ile ödül sayımız 10’a ulaştı. Hobi Kulüpleri’mizin uluslararası altı ayrı yarışmada, farklı kategorilerde 10 ödüle layık görülmesi bizi gerçekten çok mutlu etti ve onurlandırdı.”

2009’da projeye ödül yağdı

İşte Hobi Kulüpleri Projesi'nin daha önce aldığı 9 ödül:

*Summit International Creative Awards: Amerika’da düzenlenen ve 15 yıldır iletişim sektöründe mükemmeliği arayan Summit International Creative Awards’a her yıl beş kıta ve 50’den fazla ülkeden şirketler katılmaktadır. Garanti Emeklilik, “Halka İlişkiler” kategorisinde Bronz ödülü

*Hermes Creative Awards: İletişim ve pazarlama uzmanları tarafından 1995 yılından beri Amerika’da düzenlenen bu prestijli ödül yarışmasına, her yıl onlarca ülkeden binlerce şirket katılmaktadır. Garanti Emeklilik ödülleri: “İletişim” ve “Halkla İlişkiler” kategorilerinde Platin

*Stevie Awards: 30’dan fazla ülkeden 2.000’in üzerinde projenin değerlendirildiği, Amerika’nın en prestijli organizasyonları arasında yer almaktadır. “Yılın İletişim Kampanyası”, "Yılın Pazarlama Kampanyası", “En İyi Hizmet” kategorilerinde de 3 ayrı ödül

*Interactive Media Awards: Website tasarımı ve geliştirilmesinde en yüksek mükemmellik standartlarını kabul eder ve kişilerin veya organizasyonların gösterdikleri üstün başarıları onurlandırır. Garanti Emeklilik’in ödülleri: Yaşam Tarzı kategorisinde “Üstün Başarı Ödülü”

*Web Award Competition: Online pazarlama faaliyetlerinin standartlarını daha da yükseğe taşımak amacıyla 1997 yılında kuruldu. Dünyanın ilk ve en önemli web organizasyonu olan ve gönüllü çalışanlara sahip derneğin üyeleri arasında, internette pazarlama, online reklamcılık ve halkla ilişkiler uzmanları ile en iyi web sitesi tasarımcıları yer alıyor. Web Ödülleri Yarışması, Web Marketing Association tarafından 13 yıldır düzenleniyor. Garanti Emeklilik’in ödülleri “Best Professional Services Website” ve “Online Community Standart Of Excellence”