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Ekonomi

Garanti bu yıl da “Dünya Saati” destekçisi

İstanbul, 23 Mart (DHA) – Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye’ye 26 yıldır destek veren Garanti Bankası, her yıl Mart ayında gerçekleştirilen “Dünya Saati” kampanyasının bir kez daha ana destekçisi oluyor

23 Mart 2018 16:18

İstanbul, 23 Mart (DHA) – Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye’ye 26 yıldır destek veren Garanti Bankası, her yıl Mart ayında gerçekleştirilen “Dünya Saati” kampanyasının bir kez daha ana destekçisi oluyor.
Garanti Bankası, WWF’nin 11 yıldır düzenlediği ve dünyanın en büyük çevre hareketlerinden biri sayılan kampanya kapsamında, 24 Mart Cumartesi gecesi 20:30 – 21:30 saatleri arasında Genel Müdürlük binası, Bursa hizmet binası, Ankara Kızılay hizmet binası ve İstanbul Suadiye hizmet binasının ışıklarını söndürüyor.
Bu yıl, dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek, biyolojik çeşitliliği korumak ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Dünya Saati uygulaması, “Dünyaya Bağlan” sloganıyla yapılıyor. (Fotoğraflı)

 

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