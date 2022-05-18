Garanti BBVA'nın satışında sona gelindi

Türk bankacılık tarihinin en büyük hisse alımı sona gelindi. BBVA’nın Garanti BBVA için gönüllü pay alım teklifi bugün sona ererken, İspanyol bankanın bu dönem içerisinde Garanti'deki pay sahipliğinin ciddi oranda artırdığı görüldü.

Bloomberg HT'den Kutay Korap'ın haberine göre 17 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla BBVA’nın Garanti BBVA’daki sermaye payı yüzde 83,13 seviyesine çıktı. Alım öncesinde bu oran yüzde 50 seviyesindeydi.

Geri alım ile birlikte bankanın fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 17'nin altına düştü. Bankanın hisseleri son 15 işlem gününde 15.00 TL civarında işlem gördü.

Piyasa analistleri önemli oranda azalan fiili dolaşımdaki pay oranından ötürü uluslararası endekslerden çıkış riski olduğuna dikkat çekti. Bazı kurumlar ise gönüllü pay alımın sona ermesinden sonra hissede oynaklığın artabileceğini düşünüyor. Son dönemde Garanti BBVA ise banka ve banka dışı aracı kurumların model portföylerinden çıkartılıyor.