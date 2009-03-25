Garanti Bankası’ndan ‘Dünya Saati’ eylemine çağrı

Garanti Bankası ve Çevreci Bonus, Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) "Dünya Saati" eylemi kapsamında 1 saatliğine ışıkları söndürme çağrısında bulundu.



Garanti Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, bankanın ve Çevreci Bonus'un, herkesi WWF-Türkiye'nin girişimiyle 28 Mart Cumartesi akşamı dünya çapında üçüncü kez gerçekleştirilecek "Dünya Saati (Earth Hour) eylemine katılmaya çağırdığı bildirildi.



Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak 1 saatlik ışıkları söndürme eylemine Garanti'nin Genel Müdürlük binasının ışıklarını kapatarak katılacağı belirtilen açıklamada, eylemin küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla, dünya ülkeleriyle eşzamanlı olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.



Verilen bilgiye göre, WWF-Avustralya'nın girişimiyle, ilk kez 31 Mart 2007 gecesi düzenlenen eylemle, küresel iklim değişikliğini tersine çevirebilecek bir etkinin yaratılması ve bu konudaki bilincin artırılması hedefleniyor.



(AA)

