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Garanti Bankası inşaatı işçileri iş bıraktı

İşçilerin iş bırakma gerekçesi: 2 aydır ücretler verilmiyor

28 Eylül 2018 14:52

Garanti Bankası’nın İstanbul Kaynarca’daki teknoloji kampüsü inşaatında çalışan işçiler, 2 aydır ücretleri verilmediğini gerekçe göstererek iş bıraktı.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Garanti Bankası’nın İstanbul Kaynarca’daki teknoloji kampüsü inşaatında çalışan işçiler, 2 aydır ücretlerinin verilmediğini belirterek, “Ücretlerimiz yatırılana kadar işbaşı yapmayacağız” dedi.

"Taşeron işçilerin ücretini ödemiyor" iddiası

Garanti Bankası’nın ana işveren olduğunu belirten işçiler, “Arada bir firma, onun altında da taşeron var. Öğrendiğimize göre Garanti Bankası ve aradaki firma ödemeleri yapmış ama taşeron işçilerin ücretini ödemiyor. Aldığımız duyuma göre borçlu oldukları için hesapları bloke olmuş ve paralarını çıkaramıyorlar. Ama biz mağdur oluyoruz” dedi.

Ücretlerin ne zaman verileceğine dair bir açıklama yapılmadığını belirten işçiler, ücretleri ödene kadar işbaşı yapmayacaklarını söyledi.

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