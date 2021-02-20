T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde Gara operasyonu sonrasındaki siyasi gelişmeler ele alınacak.

21.00-23.45 arasında yayınlanacak olan programın konuları arasında şunlar sıralanıyor:

- Gara “kırılma anı” ise önümüzde 7 Haziran-1 Kasım dönemi mi var?

- HDP: Kapatılma mı, dokunulmazlık iptali mi?

- Türkiye-ABD arasında güven krizi…

- Güldürürken düşündürme sanatı: siyasi mizah...

Program konukları: Prof. Dr. Tanju Tosun, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, Prof. Dr. İlhan Uzgel ve tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız.

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi akşamı saat 21.00’de Tele1’de...