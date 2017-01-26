Gar katliamının planlayıcısı ile IŞİD'in propaganda videosundaki terörist aynı davada yargılanıp serbest kalmış!

Gar katliamının dava dosyasına giren 2012 tarihli iddianameye göre, 10 Ekim Katliamı’nın planlayıcısı İlhami Balı ile iki askerin yakılarak katledildiği iddia edilen videoda görülen Hasan Aydın birlikte yargılandı.

Aydın’ın 6 yıl önce sosyal medyada, askere gitmenin “tağuta (azgın, sapkın, isyankar) asker olmak” anlamına geldiğine ve bunun küfür olduğuna ilişkin propagandalar yaptığı tespit edildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberi şöyle:

Dosyaya yeni deliller girdi

10 Ekim 2015’te tarihi Ankara Garı’nda Emek, Barış ve Demokrasi mitingi öncesinde IŞİD’in gerçekleştirdiği ve 100 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısının dava dosyasına yeni deliller girdi.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin görülen ilk duruşmanın ardından çevre illerdeki mahkemelere gönderilen yazılar sonrasında dava dosyasına, katliamın planlayıcısı İlhami Balı hakkında 3 ayrı belge gönderildi. IŞİD’in sözde ‘sınır emiri’ olduğu belirtilen Balı’nın 2011 yılından beri izlendiği, Ankara, Adana ve Konya’da yargılandığı ve “indirimli” cezalar aldığı, ayrıca iki askerin yakıldığı iddia edilen videoda “yakan isim” olarak görülen Hasan Aydın ile de aynı davada yargılandığı ortaya çıktı.

‘Gelecekleri’ düşünülmüş

İddianameye göre Balı ve Aydın, IŞİD’in içerisinden çıktığı oluşum El Kaide adına Türkiye’de yoğun faaliyetler yürüttü. İki ismin örgüt adına propaganda yaptığı, sözde cihat bölgelerine eleman kazandırdığı, örgütsel toplantılar ve ‘piknik’ler düzenlediği, diğer örgüt elemanlarına lojistik destek sağladığı ve örgüt için alternatif medreseler kurduğu iddianamede yer aldı. Balı, 2 Nisan 2012 tarihinde tutuklanırken, Aydın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Balı aynı yılın eylül ayında serbest kaldı.

2015 yılında sonuçlanan davada iki sanık da “indirimli” cezalar aldı. İki isme toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken “cezaların gelecekleri üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak” bu süre 6 yıl 3 aya indirildi. Ancak sanıklar Suriye'de olduğu için tutuklanamadı.

6 yıl önceki paylaşımları

Askerlerin yakıldığı iddia edilen video ile gündeme gelen Aydın’ın 2011 ve 2012 yılında sosyal medya paylaşımları ile örgütle ilişkisi tespit edildi. Aydın, yayınladığı video ve yazılarda askerlere ilişkin tehdit içeren paylaşımlarda da bulundu. Türkiye’de kafirliğin hâkim sürdüğü, yapılan resmi törenler ve AKP’nin kaldırdığı “okullardaki ant içme törenlerinin” putperestlik ve şirk olduğu, Atatürk’e “put” denildiğine yönelik paylaşımlarda bulunan Aydın’ın 6 yıl önce, askere gitmenin “tağuta (azgın, sapkın, isyankar) asker olmak” anlamına geldiğine ve bunun küfür olduğuna ilişkin propagandalar yaptığı tespit edildi.

İki katliamcıdan şifreli konuşmalar

İddianamede dikkati çeken bir başka ayrıntı iki katliamcının şifreli konuşmaları oldu. Balı’nın Aydın’a, 21 Şubat 2012’de El Kaide’ye yönelik operasyonun ardından, “Duydum ki birkaç arkadaş damdan düşmüş, sen nasılsın” ve “Ulaşamadım, inşallah ciddi bir şey yok” şeklinde mesajlar attığı tespit edildi.

Birlikte alternatif cuma namazı

Balı ve Aydın’ın bir diğer ilişkisi, örgüt adına alternatif cuma namazları düzenleyerek eleman kazanma çalışmaları oldu. İki isim 23 Eylül 2011 tarihinden itibaren, diğer örgüt elemanları ile 4 ayrı alternatif buluşma düzenledi. Aydın hakkında önemli bir diğer ayrıntıyı yakalandıktan sonra üzerinde bulunan hard diskten çıkan belgeler oluşturdu. Hard diskte cihatçılara ait 750 adet nüfus cüzdanı fotokopisi tespit edildi.

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Kadı olarak görev yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Reina saldırısıyla ilgili gözaltına alınan ve IŞİD’in bünyesinde “kadı” olarak görev yaptığı tespit edilen Yasser Mohammed Salem Radown tutukulandı. Sevk yazısında şüphelinin üst aramasında makat bölgesinde sakladığı bir cep telefonunun da ele geçirildiği ve bu cep telefonunda silah fotoğraflarının yer aldığı belirtildi. Radown’un ‘Ebu Cihad’ kod adını kullandığı ve ‘Reina saldırısı benzeri ya da canlı bomba eylemi potansiyeli bulunduğu’ kaydedildi.

Malzemeler o isme gidiyordu

Diğer yandan Urfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırında yakalanan IŞİD’in silah ve mühimmat taşıyan kuryesi Abud Mahho’nun yer göstermesiyle ele geçirilen 3 kilo 560 gram RDX patlayıcısı ve canlı bomba malzemelerinin, Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov’a gönderileceği anlaşıldı.