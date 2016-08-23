Gar katliamı iddianamesine göre IŞİD'in hedefinde kimler var?

Gaziantep’te bir düğüne yapılan saldırının Ankara Garı’na yapılan saldırıdan sonra ele geçirilen belgelerde yer almasının ardından gözler IŞİD’in muhtemel hedeflerine çevrildi. Ankara Garı’ndaki patlamanın planlayıcılarından olan ve polisin düzenlediği operasyonda kendini patlatan Yunus Durmaz’ın evinde ele geçirilen dijital belgelerde IŞİD’in hedefleriyle ilgili bilgiler yer alıyor. Gar katliamı iddianamesine göre örgüt çok sayıda Alevi derneği, sol parti ve HDP’ye ilişkin istihbari bilgiler topladı.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Ankara Garı’nda 10 Ekim 2015’deki canlı bomba saldırısı ile ilgili olarak hazırlanan iddianamede Yunus Durmaz’dan elde edilen dijital materyallere geniş yer verildi. Durmaz’ın örgüt yöneticileri ile yaptığı anlaşılan bu yazışmalarda Gaziantep’teki düğün evine yapılan saldırının hazırlıklarının yapıldığı yer almıştı. Bu belgelerde emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlığı ve silahlı kuvvetlere ilişkin istihbarat yapıldığı anlaşılan yazışmalarda IŞİD’in muhtemel hedefi olabilecek kişi, yer ve kurumlar da sıralandı.

Köyleri listelemişler

Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerindeki birçok ildeki Alevi köyleri ile ilgili yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. Alevi köylerinin listelendiği IŞİD belgelerinde “Sınır boylarındaki sahte Alevilere amel yapmaya yetecek kadar istihbaratımız tamamlandı. Çok yakında Kobani’den Hatay’a kadar amellerimizi duyacaksınız inşallah” ifadesi yer alıyor.

Partiler ve kulüpler

Belgelerde çok sayıda Alevi derneği, sol siyasi parti ve HDP teşkilatlarına ilişkin istihbari bilgilerin yer aldığı ve bu kesimlerin IŞİD’in birincil hedefleri arasında yer aldığı anlaşılıyor. Adana Rotary Kulübü yönetim kurulu üyelerinin isimleri, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneklerinin adresleri, yöneticileri ve telefon bilgileriyle ilgili çalışma yaptıkları, Antakya, İskenderun, Mersin’deki Lions kulüpleriyle ilgili bilgilerin belgelerde yer aldığı belirtiliyor. Özellikle Mersin, Akdeniz, Çamlıbel, Mezitli, Piri Reis Lions kulüpleri başkanlarının isimleri ve telefon numaraları belgelerde yer alıyor.

Bin kişi oluyor

IŞİD hedefleri arasında turistik mekânlar da yer alıyor. Belgelerde özellikle Antalya’da yabancı ve yerli turistlerin de gittiği bir “club”dan söz edilerek club’da 1000 kişinin olduğu ve canlı bomba eyleminin kapıdaki korumalar vurularak gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Eylem için 150 kişi

Kürecik radar üssü ile ilgili çalışma yapıldığı belirtilen iddianamede şu tespitler yer alıyor: “İlhami Balı, Yunus Durmaz ve örgütteki arkadaşlarının Türkiye’de eylem yapmak üzere yaklaşık 150 kişiyi eğittikleri, birçok ilde istihbarat çalışması yaptıkları, emniyet, jandarma ve silahlı kuvvetler birimleriyle ilgili detaylı istihbarat toplandığı, hidroelektrik santralları, Alevi vatandaşların yaşadığı köyler, Alevi dernekleri, Lions ve Rotary klüpleriyle ilgili istihbarat toplandığı, Türkiye’nin birçok ilinde peş peşe eylem hazırlıklarının yapıldığı...”