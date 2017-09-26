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Gar katliamı davasında ara karar

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - ANKARA Garı'nda 102 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili, 36 sanığın yargılandığı davada ara kararını veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 22-23 Kasım 2017'ye erte

26 Eylül 2017 23:07

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - ANKARA Garı\'nda 102 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili, 36 sanığın yargılandığı davada ara kararını veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 22-23 Kasım 2017\'ye erteledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın, iki gün süren 5\'inci duruşması, bugün sona erdi. Mahkemeye gelen bilgi ve belgeler ile gizli tanık \'Piramit\'in ifadeleriyle ilgili müşteki avukatları, sanık ve sanık avukatları savunma yaptı. Sanık savunmaları sırasında zamam zaman tansiyonun yükseldiği duruşmada ara kararını veren mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, daha önce tanık olarak dinlenmesi istenen iki polis memurunun dinlenmesi için Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, müştekiler yönünden katılma taleplerinin kabulüne, müşteki avukatlarının, bir kısım kamu görelisinin duruşmana tanık olarak dinlenilmesi taleplerinin yasa ve usule aykırı olması nedeniyle reddine, firari olan sanıkların infazının beklenilmesine hükmetti. Mahkeme, duruşmayı 22-23 Kasım 2017\'ye erteledi. 

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