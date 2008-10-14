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Sağlık

GAP Uluslararası Havaalanı’na sağlık ekibi talebi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İsmail Demirkol, GAP Uluslararası Havaalanı'nda yolcuların sağlık sorununa ilk müdahaleyi yapacak bir sağlık ekibi bulunmad

14 Ekim 2008 03:00

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İsmail Demirkol, GAP Uluslararası Havaalanı'nda yolcuların sağlık sorununa ilk müdahaleyi yapacak bir sağlık ekibi bulunmadığını bildirdi.

Demirkol, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl ulaşıma açılan GAP Uluslararası Havaaalanı'nda yolcuların sağlık sorunlarıyla ilgilenebilecek bir birimin kurulmasının, yolcuların kendilerini daha güvende hissetmelerine ve olası sağlık sorunlarına anında müdahaleye olanak sağlayacağını belirtti.

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan GAP Uluslararası Havaalanı'na gerekli hallerde çağrılan ambulansın gecikmesi durumunda, üzüntü verici olayların yaşanabileceğine dikkati çeken Demirkol, yolcuların sağlık sorununa ilk müdahaleyi yapacak bir sağlık ekibi bulundurulması konusundaki talebi, birkaç gün önce Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ilettiklerini de kaydetti.

(AA)

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