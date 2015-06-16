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Ekonomi

GAP, 175 mağazasını kapatıyor

Amerikan giyim şirketi, Kuzey Amerika'da 175 mağazasını kapatıp 250 kişinin işine son verme kararı aldı

16 Haziran 2015 14:14

Amerikan giyim şirketi GAP, Kuzey Amerika'da 175 mağazasını kapatma kararı aldı. 800 mağaza ile yoluna devam edecek olan şirket, California eyaletindeki genel merkezinde 250 kişinin de işine son verileceğini açıkladı.

Dünya genelinde toplam 1600 mağazaya sahip olan marka, önümüzdeki yıllarda Avrupa'da bazı mağazaların kapatılacağını da bildirdi.

2015'in ilk çeyreğinde satışların yüzde 10 düştüğünü açıklayan GAP, bünyesinde bulundurduğu Banana Republic, Old Navy, Intermix ve Athleta şirketlerinin mağazalarını kapatmayacak.

Şirket, eski CEO Glenn Murphy'nin geçen yıl istifa etmesinden sonra satışlarında düşüşler yaşamıştı.

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