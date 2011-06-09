-GANYAN 6 BİN 815 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 6 bin 815 lira 42 kuruş ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 2, 2, 2, 3, 1, 2/1 şeklinde sonuçlandı. 2, 2, 3, 1, 2/1 şeklinde oluşan beşli ganyan 130,90 lira, 2, 3, 1, 2/1 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan 8,24 lira verdi. Üçlü ganyan 2 şekilde tamamlandı. 1, 9-2, 7 biçimindeki üçlü ganyan 6,01 lira, 3, 1, 2/1 biçimindeki 2. üçlü ganyan 2,26 lira ikramiye kazandırdı.