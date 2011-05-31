-GANTZ TEHDİTLERİN YELPAZESİNİ SIRALADI TEL AVİV (A.A) - 31.05.2011 - İsrail Genelkurmay Başkanı Beni Gantz, Ortadoğu'da meydana gelen değişikliklerin ardından, İsrail'e yönelen tehdit yelpazesini "bıçaktan nükleere" diye sıraladı. Gantz, İsrail parlamentosunun (Knesset) Dışişleri ve Savunma Komisyonu'na ilk kez verdiği brifingde, "Ortadoğu'da meydana gelen değişikliklerin ışığında tehdit yelpazesi büyüyor. Bu tehditler, bıçaktan nükleere sıralanıyor" derken, bıçakla tek kişilik terör saldırılarında kullanılan bıçağı, nükleerle de nükleer silaha sahip bir İran'ı kastettiğini belirtti. Daha önceden karşı karşıya bulundukları tehditlerin devam ettiğini, ancak yeni tehditlerin de geliştiğini ifade eden Gantz, çok farklı cephelerde olduğunu söylediği bu tehditlere karşı savunma kuruluşlarına daha geniş bütçe verilmesini istedi. İsrail ordusunun Batı Şeria, Gazze Şeridi ve İsrail'in sınırlarında, önümüzdeki günlerde düzenlenmesi beklenen protesto gösterilerine karşı hazırlandığını belirten Gantz, Suriye'nin içerideki protestolardan dikkati farklı bir yöne çekmek amacıyla İsrail'e karşı herhangi bir olay çıkartmasını mümkün görmediğini de söyledi. Gantz, "Şimdi (Beşşar) Esad'ın önümüzdeki hafta veya haftalarda, Suriye'nin nasıl bir görünüm alacağı hakkında bir fikri yok. Bu belirsizlik, O'nu olduğu kadar bizi de rahatsız ediyor" dedi. Mısır'ın İsrail için bir tehdit oluşturmadığı görüşünü dile getiren İsrail Genelkurmay Başkanı, ancak Mısır'ın durumunun geçmişte olduğu kadar da istikrarlı bulunmadığını kaydetti. Gazze Şeridi'ne planlanan yeni filoya da atıfta bulunan Gantz, filo organizatörlerinin Gazze'deki halka yardım etme arzusuyla gelmediklerini; İsrail'e karşı kin ve provokasyonu körüklemeye çalıştıklarını savundu. "Gazze'de insani bir kriz yok" diyen Gantz, her gün gıda ürünleri ve diğer mallarla dolu yüzlerce kamyonun Gazze'ye girdiğini ifade etti; "İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze deniz ablukasını kırmaya yönelik her türlü girişimi durdurmaya çalışacaktır" dedi. Uluslararası toplumun, bu deniz ablukasının geçerliliğini tanıdığını da öne süren Gantz, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un bir kaç gün önce, bu filoların cesaretlendirilmemesini isteyen sözlerini de hatırlattı.