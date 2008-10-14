G.Antep'te Beto sevinci



Gaziantepspor'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan golcü futbolcu Beto'nun iyileşmesi teknik heyeti rahatlattı.







Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, hafta sonunda Konyaspor'da sahalarında zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, ''Rakibimizin zaaflarını değerlendirerek sonuca gitmeye çalışacağız'' dedi.



Kırmızı-siyahlılar hafta sonu oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını Celal Doğan Tesisleri'nde sürdürüyor. Milli takımın maçları nedeniyle lige verilen arayı yoğun tempoda çalışarak geçiren kırmızı-siyahlılar işi çok sıkı tutuyor. Teknik Direktör Nurullah Sağlam, Konyaspor'un farklı anlayış ve farklı bir çizgi ile karşılarına çıkabileceğini belirtti.



Gaziantepspor'da, ameliyat olan İvan ve Ümit milli takımda bulunan Ahmet Arı'nın dışında bir eksik bulunmuyor. Kırmızı-siyahlıların Brezilyalı golcüsü Beto'nun iyileşerek takım ile birlikte çalışmalara başlaması sevinçle karşılandı.



Milli maç nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Nurullah Sağlam, Konyaspor maçı hazırlıklarının yoğun tempoda devam ettiğini belirtti.



Konyaspor'un zaaflarını değerlendirerek sonuca gideceklerini ifade eden Sağlam, ligdeki çıkışlarını devam ettirmek istediklerini söyledi.



Rakiplerinin, Galatasaray ve Trabzonspor maçından puan alamadığını hatırlatan Sağlam, ''Buraya puan amacıyla gelecekler. Biz de en iyisini yapıp istediğimiz sonuçla ayrılmayı istiyoruz. Zor bir maç olacağının bilincindeyiz ama başarabilecek gücü sahibiz'' dedi.



Lige iyi başlamanın kendilerine öz güven verdiğini anlatan Sağlam, ''Rakibimize göre daha rahatız. Geçtiğimiz haftalarda büyük maçlar oynadılar, diğer maçları da başarısız değildi. İyi bir kadroya sahip ekiple oynayacağız. Yeni teknik direktörleri ile çıkışa geçmek istiyorlar. rakibi iyi analiz ettik, zaaflarını değerlendirip istediğimiz sonucu almaya çalışacağız. Son 2 haftada Giray Bulak hoca ile oynadılar, Trabzonspor maçını da şansız bir şekilde kaybettiler. Mutlaka bu maçta yeni hocaları ile puanla tanışmak isteyecekler. Bizde ligdeki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz'' diye konuştu.



Teknik heyette istikrar başarı getiriyor



Teknik heyette istikrarı olan takımların daha başarılı olduğuna da dikkat çeken Sağlam, ''Şu anda ligin zirvesindeki 4 takım, Trabzonspor, Bursaspor, Beşiktaş ve biz varız. Geçen seneki teknik adamlarla yola devam edenler daha başarılı. Tabi Beşiktaş, bu hafta teknik heyetini değiştiriyor. Teknik heyetteki istikrarın başarının habercisi olduğuna inanıyorum.



Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlar ise kimlik arıyor. Ne zaman bulurlar bilemiyorum. Şimdi tabi hedefimiz ligi iyi bir yerde bitirmek. Biz herhangi bir yere oynamıyoruz. Bu iyi futbolla spor kamuoyu bizi mutlaka bir yerlere layık görecektir. Biz de bizi görmek istedikleri yerde olmaya çalışacağız. Dediğim gibi biz ligi belli bölümlere böldük. Şu anda bizim için en büyük hedef Konyaspor maçı'' diyerek sözlerini tamamladı.



Kırmızı-siyahlılarda, ameliyat olan Ivan De Souza dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

