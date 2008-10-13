G.Antepspor, Konya'yı bekliyor





Türkcell Süper Lig'e verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren Gaziantepspor, Konyaspor maçında 3 puan hedefliyor.



Celal Doğan Tesisleri'nde Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor'da futbolcuların hırslı oldukları gözlendi. Kırmızı-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Nurullah Sağlam rakiplerinin güçlü olduğunu belirterek, "Verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek hazırlanıyoruz. Önümüzde Konyaspor maçı var. Rakibimiz iki haftadır puan alamıyorlar. Buraya puan almak için gelecekler. Biz de elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek galip gelmeye çalışacağız. Bunu başarabilecek güce sahibiz.



Özellikle lige iyi başladığımız için takımda bir özgüven var. Bu bizim için bir artı puan durumunda. Tabi onlar da geride kalan haftalarda zorlu müsabakalar oynadılar ve başarısız değiller. Zor bir müsabaka olacak. İyi bir kadroları var. Biz de zaaflarını değerlendirerek sahaya çıkacağız. Trabzonspor maçını şansız bir şekilde yenildiklerine inanıyorum. Yeni hocaları ile puanla tanışmak isteyecekler. Biz de iyi başladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.



Arjantinli defans oyuncusu Zurita ise sakatlıklara rağmen her maçta iyi bir futbol sergilediklerini belirterek, "Sakatlık yaşamadan lige verilen bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu süre zarfında Konyaspor maçına çok iyi hazırlanarak sahaya çıkmak istiyoruz. Tabi ki 25 futbolcuya sahip kadromuz var. Futbolcular sakat ya da cezalı olunca yerine oynayacak oyuncu mutlaka vardır. İvan De Souza bizim için önemli bir eksikliktir ancak bu arkadaşımızın yerine oynayacak futbolcuda üzerine düşen görevi yapacaktır" diye konuştu.



Tecrübeli futbolcu Erman Özgür ise lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ifade ederek, "Yorucu bir tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen haftada çok yoğunduk. Maç saatine kadar iyi hazırlanıp sahaya çıkmak istiyoruz. Konyaspr maçı bizim için kredi maçı durumunda. Çünkü bu maçtan sonra ciddi maçlarımız var. Konyaspor maçında zorlu deplasmanlara rahat çıkabilmemiz için galip gelmemiz gerekiyor. Tabi şu anda iyi bir yerdeyiz ama birkaç kötü sonuçla gerilere düşebiliriz. Bu maç bizim için çok önemli kendi saha ve seyircimiz önünde iyi bir futbolla galip gelmek istiyoruz" dedi.



Erman, antrenmanlarda tüm futbolcuların büyük bir şevkle hazırlandıklarını belirterek, "Başarılı olduğunuz zaman şevk daha üst düzeyde oluyor. Takımın en formda olan isimi sakat. Ancak sakat ya da cezalılar bizi engellemiyor. Bu maça çok iyi hazırlanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



