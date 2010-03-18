“Ganoderma” kansere iyi geliyor

“Ganoderma” cinsi mantar kanser, astım ve yüksek tansiyona iyi geliyor. Kas zayıflığını engelleyip radyasyondan koruyor.

Karadeniz Bölgesi’nde özellikle tütün, çay ve fındığa alternatif ürün çalışmaları kapsamında deneme üretimi gerçekleştirilen ve halk arasında ölümsüzlük mantarı olarak bilinen “Ganoderma” cinsi mantardan, olumlu sonuç alındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Pekşen, fakültenin Araştırma ve Uygulama Sahası’nda deneme amaçlı başlanılan mantar üretiminde olumlu sonuçlar alındığını söyledi.

“Ganoderma” cinsi mantarın Karadeniz Bölgesi’nde rahatlıkla yetiştirilebildiğini söyleyen Pekşen, şunları söyledi:

“Ganoderma mantarının anavatanı Çin ve Kore’dir. Özellikle Çin ve Japonya’da yaklaşık 2 bin yılı aşkın süredir geleneksel olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Yaklaşık 20’nin üzerinde hastalığa iyi geldiği için ülkemizde “ölümsüzlük mantarı” diye bilinen bu türün bölgemizde yetiştirilmesi için bir yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımız olumlu sonuçlandı. Mantarı bütün Karadeniz Bölgesi’nde tütün, fındık ve çaya alternatif olarak yetiştirebiliriz. Amacımız, bu mantar cinsini bölgede yaygın hale getirerek, alternatif üretimin yanında istihdama katkı sağlamaktır.”

Pekşen, Karadeniz Bölgesi’nde ölümsüzlük mantarının seri üretilmesi halinde hem ülkenin hem de yöre insanının büyük gelir kazanacağını belirterek, söz konusu mantarın kilosunun 2 bin liraya kadar alıcı bulduğunu söyledi.

Ganoderma cinsi mantarın son yıllarda ticari yetiştiriciliğinin arttırılması için çeşitli çalışmalar olduğunu vurgulayan Pekşen, “Bu mantar cinsi diğer mantarlar gibi yemeklik olarak kullanılmıyor. Bu mantar, çay olarak ve medikal özellikleri nedeniyle de tablet haline getirilerek kullanılıyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda bu türün migren, baş ağrısı, kanser, bronşit, astım, yüksek tansiyon, kalp damar problemleri, böbrek iltihabı, gastrit, iştahsızlık hemoroid, kabızlık, gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca, sinir sistemi, kas zayıflığını engellediği ve radyasyondan koruduğu da bilinmektedir. Birçok sağlık sorununa iyi gelen Ganoderma mantarı üretimini bölgemizde ekonomik anlamda da iyi bir kazanç kapısı olacağına inanıyoruz.”

Kore’de yapılan bir araştırmada Ganoderma mantarının AIDS hastalığını önleyici özelliğinin bulunduğunu açıklayan Pekşen, Karadeniz Bölgesi’nde fındık, çay ve tütüne alternatif olabilecek en kazançlı ürün olduğunu sözlerine ekledi.