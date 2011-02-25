Gannuşi Türkiye'ye geliyor

T24 - Tunus'ta, devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin halk hareketiyle devrilmesinin ardından yirmi yıldan fazla süredir yaşadığı sürgünden ülkesine dönen muhalif lider Raşid Gannuşi, bu yıl Ennahda hareketinin liderliğini bırakacağını söyledi.





Gannuşi, Tunus'ta akrabalarının evinde AA muhabirine verdiği demeçte, gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve AKP yöneticileri, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyle ve medya temsilcileriyle görüşeceğini söyledi. Ziyareti sırasında hükümet temsilcileriyle de görüşmeyi planladığını, görüşmelerde Tunus'taki gelişmelerle ilgili görüşlerini anlatacağını ve Türk halkından Tunus için destek isteyeceğini belirten Gannuşi, Tunus ekonomisine destek olmaları için Türklerin yatırım yapmalarının önemine dikkat çekti ve turizme destek verilmesi çağrısında bulundu.







"Tunus'taki sosyal patlama beni şaşırtmadı"



Gannuşi, Tunus'taki olayların ve Bin Ali yönetiminin devrilmesinin kendisini "hiç şaşırtmadığını", böyle bir gelişmeyi beklediğini belirtti.





Bin Ali yönetimi altında Tunus'taki durumun çok hassas olduğunu kaydeden Gannuşi, devrik devlet başkanının "ülkedeki bütün kapıları kapattığını, reformlara izin vermediğini ve insanları baskı altında tuttuğunu" kaydetti.





Gannuşi, Bin Ali'nin "halkı da, ülkeyi de ele geçirdiğini" belirterek, "Böylece, insanlara isyan etmekten başka seçenek bırakmadı" dedi. Raşid Gannuşi, yıllar süren sürgünden sonra ülkesine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.







"Ennahda'nın liderliğini bırakacağım"





Devlet başkanlığına aday olmayacağı açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Ennahda'nın liderliğini artık bırakacağını, hükümetin hiçbir yerinde siyasi görev almak istemediğini, bu görevleri yeni kuşakların üstleneceğini" belirten Gannuşi, "Ennahda hareketinin liderinin de bu yıl toplanacak kongrede seçileceğini" söyledi.





Liderlik için kendisinin desteklediği ya da güçlü aday olup olmadığı sorusu üzerine Gannuşi, "bu görev için birçok aday bulunduğunu, ancak seçimle göreve gelecek liderin kim olacağını bilemeyeceğini" kaydetti.





Kendisinin siyasi kariyerine son vereceğini, ancak Müslüman din adamı olarak başka görevlerini sürdüreceğini belirten Gannuşi, "sadece Tunus'ta değil, dünyanın her yerinde düşüncelerini paylaşmak için çalışmalar yürütmeyi planladığını" söyledi.





Gannuşi, Ennahda hareketinin ise ülkede yapılacak ilk seçimlerde yer alacağını ve siyasi mücadelesine devam edeceğini kaydetti.





Raşid Gannuşi, Tunus'taki sahip oldukları destek konusunda tam olarak oran veremeyeceğini, ancak Ennahda'nın Tunus'un bugün en güçlü halk desteği alan muhalefeti olduğunu söyledi.









"Tunus'taki geçiş sürecinin başarılı olması için çalışıyoruz"





Gannuşi, lideri olduğu Ennahda hareketinin siyasi programı ve yakın gelecekteki takviminin ne olduğu sorusu üzerine, "Tunus'taki geçiş sürecinin başarılı olması için çalışıyoruz" dedi. Tunus'un şu anda geçici hükümetle yönetildiğini belirten Gannuşi, "Programımız, tek partili sistemden çok partili parlamenter sisteme ve demokrasiye geçiş sürecinin başarıyla tamamlanmasıdır. Bu sürecin başarılı olması için çalışıyoruz" diye konuştu.







"Türkiye ile Tunus arasında çok benzerlik var"





Gannuşi, "Türkiye'yi hangi açılardan başarılı bir model olarak gördüğü" sorusu üzerine Gannuşi, "Türkiye ile Tunus arasında çok benzerlik bulunduğunu" söyledi.





İki ülkenin tarihinde de ortak özellikler bulunduğunu belirten Gannuşi, "Türkiye'nin, 19. yüzyılda İslam ve modernizmin uyumu için bir reformasyon sürecinden geçtiğini", Tunus'un da aynı yüzyılda benzer bir süreç yaşadığını kaydetti.





Gannuşi, "AK Parti, bu reform hareketinin bir çeşit devamıdır. Ennahda hareketi de, Tunus'ta İslam ve demokrasi, modernlik arasında uyum sağlamaya dönük sürecin devamını temsil ediyor" diye konuştu.





Türkiye'nin "İslam ve modernizmin başarılı bir sentezi" olduğunu söyleyen Gannuşi, "AK Parti de modern Müslüman yönetimin çok başarılı bir deneyimidir" dedi. Birçok kitabının Türkçeye çevrildiğini, Türkiye'deki İslamcı hareketlere görüşlerinin ve kitaplarının referans olduğunu belirten Gannuşi, "Tunus toplumu da Türkiye'nin uyguladığı modeli örnek alıyor" diye konuştu.



