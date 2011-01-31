Gannuşi, Tunus'a geri döndü

T24 - Tunus'ta halk ayaklanmasıyla devrilen Zeynelabidin Bin Ali yönetiminin önde gelen muhaliflerinden, İslamcı lider Raşid Gannuşi, sürgünde bulunduğu İngiltere'den ülkesine döndü.





Başkent Tunus'ta, lideri olduğu Ennahda -Rönesans- hareketinin üyesi yüzlerce kişi tarafından karşılandı.

Reuters haber ajansı, Gannuşi'nin karşılanması sırasında bir grup laiklik yanlısının da üzerlerinde ''İslamcılığa hayır, teokrasiye hayır, şeriata hayır, aptallığa hayır'' yazılı pankartlarla gösteri yaptıklarını duyurdu.

Siyasi projeleriyle ilgili bir soru üzerine genel seçimlere katılmak istediklerini kaydeden 69 yaşındaki Gannuşi, partisinin Zeynel Abidin bin Ali'nin devrilmesini sağlayan isyan hareketiyle işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Ennahda'yı Mısır'daki Müslüman Kardeşlerden esinlenen aydınlarla birlikte 1981 yılında kuran Gannuşi, "ılımlı İslam"ı temsil ettiğini söylüyor.

Gannuşi, şeriat yönetimi isteyip istemediği sorusu üzerine, "Uzun senelerden beri muhalefet partileriyle, inanç özgürlüğü ve siyasi çoğulculuk içeren ortak bir zeminde buluştuk. Ve yazılı olarak cinsiyet eşitliği üzerinde de anlaştık" diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, açıklamalarında Türkiye'de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görüşlerine çok yakın olduklarını ifade eden Gannuşi, bir süre önce TRT'ye verdiği demeçte, Türkiye'nin kendileri için "gerçek bir demokrasi örneği" olduğunu söylemişti

"Türkiye, bütün Arapların takip ettiği bir örnektir. Değişikliği isteyen tüm Araplar Türkiye'nin çok iyi bir örnek olduğunu görüyorlar" diye konuşan Gannuşi, Türkiye'nin özellikle Tunus'taki demokratik dönüşüme destek vermesini istemişti.



