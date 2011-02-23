Gannuşi: Modelimiz Türkiye'nin demokrasisi

T24 - Ocak ayındaki halk ayaklanmasıyla 20 yıldır sürgünde olduğu İngiltere'den ülkesine dönen Tunuslu muhalif lider Raşid Gannuşi, yaşanan değişimin halkın iradesi ile olduğunu söyledi. Gannuşi, "Biz de muhafazâkar demokratız, modelimiz Türkiye'nin demokrasisi" dedi.



İktidara gelmenin tek yolunun çok katılımlı seçimler olduğunun altını çizen Gannuşi, "Tunus'ta tekrar bir diktatör rejim geri gelemez." dedi. Başkent Tunus'ta Zaman'ın sorularını cevaplayan Raşid Gannuşi, AKP'nin demokrasi ve İslam'ı barıştırdığına vurgu yaparak, Türkiye tecrübesini bir model ve örnek olarak gördüklerini ifade etti. Lideri olduğu Nahda Hareketi'ni muhafazakâr demokrat olarak tanımlayan Gannuşi, partisinin radikal olacağı yönündeki iddiaların bilgisizlikten kaynaklandığını vurguladı. Seçimlerin sağlıklı gerçekleşmesi için 6 ay süreye ihtiyaç olduğunu dile getiren muhalif lider, Tunus için en iyi seçeneğin geniş katılımlı koalisyon olacağını anlattı.

Yaklaşık 20 sene İngiltere'de sürgün yaşayan Tunus'un muhalefet liderlerinden Raşid Gannuşi diktatör rejimin halk devrimiyle yıkılmasının ardından 30 Ocak'ta yurduna geri döndü. Muhtemel koalisyonun en güçlü partisi olması beklenen Nahda Hareketi'nin lideri Gannuşi ülkesine döndükten sonra ilk kez uluslararası basına konuştu. Gannuşi nasıl bir yönetim şekli istedikleri, Türkiye'nin demokrasi tecrübesi, Tunus'a model olması ve ülkenin önümüzdeki dönemine ilişkin Zaman'a değerlendirmelerde bulundu.

Raşid Gannuşi, Tunus için en iyi yönetim şeklinin geniş katılımlı demokrasi olduğunu söyledi. Gannuşi, "Tunus'ta diktatörlük ve zulme karşı bir devrim hareketi oldu. Devrimin sloganı özgürlüktü. Demokratik rejim en iyi seçenek." şeklinde konuştu. Türkiye'nin Tunus başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine model olarak gösterilmesi konusunda Gannuşi gayet kararlı ve net ifadeler kullandı. Raşid Gannuşi, "Biz de aynı şekilde Tunus halkı olarak Türkiye'nin tecrübesini bir model ve örnek olarak görüyoruz." dedi. Nahda lideri, ardından hemen sözü AK Parti'ye getirdi. "Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde demokrasi ve İslam arasında bir barışma dönemi oldu. Biz bunu model olarak görüyoruz." diyen Gannuşi, partisinin de AK Parti gibi muhafazakâr demokrat olduğunu dile getirdi. Tecrübeli siyasetçi, ayrıntılarına girmese de Türkiye tecrübesi ile Tunus arasında çok bağlantı ve ortak noktalar olduğuna dikkat çekerek, "Biz Türkiye'nin demokrasi tecrübesini çok iyi biliyoruz ve bundan istifade etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Diktatörlüğe geri dönüş yok

Yıllarca devrik diktatör lider Zeynel Abidin bin Ali döneminde sürgün yaşayan ve zaman zaman hapiste yatan Gannuşi, partisinin radikal fikirlere sahip olduğu yönündeki eleştirileri reddetti. Raşid Gannuşi, "Batı basınında çıkan bu yazılar bilgisizlik üzerine kurulmuş bir öngörüştür." dedi. Diktatör rejimin nasıl bu kadar kolay yıkılabildiği konusunda ise Gannuşi, "Bu halk hareketinin ve gazabının diktatör rejimden çok daha güçlü olduğunu gösterir. Halkın isteği ve devrim iradesi daha üstündür. Allah, Tunus halkına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı. Tunus'ta tekrar diktatör bir rejimin geri gelemeyeceğinin altını çizen Gannuşi, "Öyle bir şey olamaz. Diktatörlük halkın korkusunu atmasıyla düştü, korku gitti. Bir daha geri gelmez. Eski rejimin çok güçleri var, hâlâ mücadele çabasındalar, hâlâ dönüş çabasındalar ama onu yapamazlar." diye konuştu.



Davutoğlu'nun çabalarına övgü

Zeynel Abidin bin Ali rejiminin yıkılmasında dış güçlerin rolü konusunda ise Raşid Gannuşi uluslararası camiayı eleştirdi. Gannuşi şöyle konuştu: "Uluslararası güçler son dakikaya kadar Bin Ali'nin yanındaydılar. Büyük güçler her zamanki gibi diktatörü kullanırlar ama düştüğü zaman üzerinden elini çekerler. Ülkede çok katılımlı bir seçimin gerçekleşmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Ayrıca yıllarca muhalefette kalan ve sürgünde yaşayan siyasetçilerin de yeniden örgütlenmeleri için zamana ihtiyaçları bulunuyor." Gannuşi seçimin zamanlaması konusunda, "Altı ay bizim için yeterli biz süredir seçimlere girmemiz için. Nahda Hareketi seçimlere girecek. Altı ay içerisinde Tunus seçimleri düzenleyebilir." dedi. Seçimlerde favorinin olmadığını kaydeden muhalif lider, "Ben tek bir partinin iktidara geleceğini düşünmüyorum. Tunus'ta birçok partinin iktidara gelmesiyle oluşan koalisyona ihtiyacı var. Bütün görüşleri içermese bile en büyük görüşler hükümeti teşkil edebilir. Nahda'nın bu hükümetin içinde olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gannuşi önceki gün Tunus'a ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun çabalarını övdü. Türkiye'nin ülkede herkesle istişarelerde bulunduğunu ve Tunus halkının iradesine vurgu yaptığını hatırlatan Raşid Gannuşi, bunu çok önemsediklerini söyledi.