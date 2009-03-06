Gandi'nin eşyaları ülkesine gitti!

Hindistan'ın efsane lideri Gandi'nin kişisel eşyalarının, Hintli bir iş adamına 1.8 milyon dolara satıldığı öğrenildi.



Hindistan'ın efsane lideri Mahatma Gandi'nin kişisel eşyalarının, müzayededen çekildiğinin açıklanmasına karşın Hintli bir iş adamına 1.8 milyon dolara satıldığı belirtildi.



Eşyaların sahibi James Otis'in, Antiquorum Müzayedeevi'nin dışında basına satıştan vazgeçtiğini açıkladığı sırada salonda da müzayedenin yapıldığı kaydedildi.



Müzayede evinin, satıcının vazgeçmesi nedeniyle yaptığı satışı kesinleştirmeden önce 2 hafta beklemeyi kabul ettiği ifade ediliyor. Bu arada, müzayedede Gandi'nin özel eşyalarını Vijay Mallya adlı bir Hint iş adamının satın aldığı bildirildi.



Mallya adına müzayedeye katılan Tony Bedi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mallya'nın bu eşyaları ülkesine bağışlamayı planladığını belirterek, "Eminim ki, Gandi'nin eşyalarının eve dönecek olmasından tüm Hintliler memnun olacaktır" dedi.



Gandi'nin özel eşyalarını satışa çıkaran ve eleştirilerle karşılaşan James Otis, müzayede esnasında bu eşyaları satışa koyma kararından vazgeçtiğini, bir tartışma yaratma niyeti taşımadığını söylemişti.



Otis, Gandi'nin ünlü tel çerçeveli gözlüğü, sandaleti, cep saati, bir kase ve tabaktan oluşan 5 parçalık özel eşyasını müzayedede satışa çıkarmıştı. Hindistan halkı ise, bu malzemelerin müzeye verilmesi gerektiği görüşüyle satış girişimine tepki göstermişti.



