-GANALI SEMPATİK KRAL BU KEZ UÇTU İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - Atatürk Havalimanı'nda dün uçağını kaçıran ve giysileri ile terminalde ilgi odağı olan Ganalı sempatik kral, Kopenhag'a uçtu. Geceyi Atatürk Havalimanı'ndaki Airport Otel'de geçiren Gana'daki Ashanti Bölgesi'nin Kralı 3. Mama Odi Bah Grogov ve beraberindekiler THY'ye ait uçakla bir festivale katılmak üzere Danimarka'ya gitti. THY bankosunda işlemlerini yaptırmak için sıra beklerken giysi ve takıları ile yine tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ganalı kral, x-ray cihazından geçerken, cihazın sinyal vermesi üzerine güvenlik görevlisi tarafından üzeri arandıktan sonra arındırılmış salona geçti. Beraberindeki 8 kişilik bir heyetle Danimarka'daki bir festivale katılmak üzere transit olarak dün İstanbul'a gelen Ashanti Bölgesi'nin Kralı 3. Mama Odi Bah Grogo, uçağını kaçırmış ve geceyi Atatürk Havalimanı'ndaki otelde geçirmişti.