-GANALI KRAL UÇAĞINI KAÇIRDI İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Ganalı kral, uçağını kaçırınca, geceyi geçirmek üzere Atatürk Havalimanı'nda kaldı. Danimarka'da düzenlenecek bir festivale katılmak için transit olarak İstanbul'dan Kopenhag'a gidecek olan Gana'daki Ashanti Bölgesi'nin Kralı 3. Mama Odi Bah Grogo, uçağını kaçırınca Atatürk Havalimanı'nda ilgi odağı oldu. Gana'daki Ashanti Bölgesi'nin Kralı, 3. Mama Odi Bah Grogo, bugün başlayacak ve 29 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek olan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta düzenlenecek bir festivale katılmak için THY'nin tarifeli seferiyle, beraberinde danışmanları ve korumalarından oluşan 8 kişilik ekiple Akra'dan İstanbul'a geldi. Kopenhag uçağının kalkışı için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali transit bölgesinde beklemeye başlayan kral ve beraberindekiler, uçaklarını kaçırınca biletlerini yarınki uçağa değiştirdiler. Ganalı kral, üzerindeki geleneksel kıyafetleri ve altın takıları ve muhafızı ile terminalde tüm dikkatleri üzerine çekti. Yolcular, kral ve koruması ile birlikte fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı. Gördüğü ilgiden oldukça memnun olan kral, daha sonra geceyi geçireceği Airport Otel'e gitti.