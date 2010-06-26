Gana, ABD'yi geçerek Uruguay'ın rakibi oldu

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Dünya Kupası'nda ikinci tur maçında Amerika ile Gana karşı karşıya geldi. İlk yarısına Gana'nın, ikinci yarısına Amerika'nın damga vurduğu maçın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı. Uzatmaların ilk dakikalarında Gyan'ın attığı golle öne geçen Afrika temsilcisi, bu üstünlüğünü uzatma dakikalarının sonuna kadar üstünlüğünü sürdürdü ve maçtan 2-1 galip ayrıldı.Maça Gana hızlı başladı. Henüz maçın 5. dakikasında Clark'ın kendi yarı alanında kaptırdığı topu alan Boateng ceza sahasına girdi, düzgün vuruşunda top ağlara gitti. Gana bu golle kimsenin beklemediği anda 1-0 öne geçti.NTV Spor'un haberine göre ilk yarı boyunca topa daha sahip olan ve daha organize bir futbol sergileyen Gana, son paslarda daha dikkatli olsa farkı daha fazla arttırabilirdi. Amerika için maçın kaderi ise 30. dakikada değişti, golde topu kaptıran Clark oyundan alınırken yerine Edu girdi.Bu dakikadan sonra topun kontrolünü eline Amerika maçtaki ilk gol pozisyonunu 34. dakikada Findley ile yakaladı ancak bu pozisyondan yararlanamayınca ilk yarı 1-0 Gana'nın üstünlüğü ile tamamlandı.Maçın ikinci yarısına Feilhaber takviyesiyle başlayan Amerika, diğer maçlarında olduğu gibi ikinci yarıya damgasını buldu. Önce Feilhaber sonrasında Dempsey'le önemli gol pozisyonlarından yararlanamadı. Ancak şans 60. dakikada yüzlerine güldü. Dempsey'in düşürülmesi sonrası kazanılan penaltıyı Donovan gole çevirdi ve beraberliği getirdi.Bu dakikadan sonra Amerika, Altiodore ile çok önemli bir golden yararlanamayınca maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Maçın uzatma dakikalarına yine Gana iyi başladı ve 93. dakikada defansın arkasına sarkan Gyan attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra iki takım da gol bulamayınca Gana adını çeyrek finale yazdıran takım oldu. Gana bu sonuçla tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkarken, bunu başaran üçüncü Afrika takımı oldu.