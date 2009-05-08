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Gamze'ye ruhsal bozukluk muayenesi yapılacak

İlaçla uyutularak tecavüze uğrayan ve bu görüntüler internete sızdırılan Gamze Özçelik, Adli Tıp Genel Kurulu'na çağırıldı

08 Mayıs 2009 03:00


İlaçla uyutularak rızası dışında cinsel ilişki kurulan ve bu görüntüler internete sızdırılan ünlü manken Gamze Özçelik, tekrar Adli Tıp Genel Kurulu'na davet edildi...

Özçelik, eski Vakit yazarı Hüseyin Üzmez'in cinsel istismarına maruz kalan B.Ç.'nin de muayene edildiği "aynalı oda"ya alınacak. Dün yapılan genel kurulda Cerrahpaşa Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan bazı öğretim üyeleri, "Genel kurula gelirse tekrar travma yaşar" derken, bazı kurul üyeleri, "Ruh sağlığı bozukluğunun kalıcı olup olmadığının tespiti için gelmeli" diye görüş bildirdi. Raporlarda görülen çelişkilerin giderilmesi için mahkemenin genel kurula gönderdiği Özçelik dosyasının görüşüldüğü 40 kişilik genel kurula başkanlık eden Adli Tıp Kurum Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce, 6. İhtisas Kurulu'nun verdiği "Ruh sağlığı bozulmuştur" kararını oya sundu. Ancak oy birliği çıkmayınca Özçelik'in doktor kontrolünde aynalı odada muayenesine karar verildi. Özçelik'in ruh sağlığının bozulduğuna karar verilirse eski basketbolcu Gökhan Demirkol, en az 10 yıl hapis talebiyle yargılanacak.

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