Gamze Özçelik'ten Türk askerine 'Fırat Kalkanı' ziyareti

Oyuncu Gamze Özçelik, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın yapıldığı bölgeye giderek askerleri ziyaret etti. İki gün önce Cerablus yakınlarındaki Karkamış sınırındaki askerlere destek için giden Özçelik, çektirdiği fotoğrafı kişiseş Instagram hesabından paylaştı.

Ziyarete ilişkin Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Özçelik, şu notu düştü:

"İki gün önce Cerablus Karkamış sınırındaki Fırat kalkanı operasyonunun yürütüldüğü harekat merkezine çok yakın bir bölgede tanıştık resimdeki rütbeli askerlerimizle. Efendiliklerine, vatan ve insan sevdalarına , cesaretlerine hayran kaldık. Bugün ise bir kez daha Hakkari, Mardin ve Van'dan gelen şehit haberlerini duyunca inanılmaz bir üzüntü yaşadım. Hele hele birileri masa başında oyunlar hazırlar, birileri günlerini boş ve şımarıkca geçirirken, sınırdaki görevdeki helal süt emmiş evlatların sırf orda umut olmak, rıza kazanmak için hayatını kaybetmesi, anaların babaların yüreğine ateş düşmesi büyük bir acı sapladı kalbime. Rabbim tüm hakk ugruna kaybettiklerimizin şehitliğini kabul etsin, ailelerine sabır versin , mekanlarını peygamber efendimiz (s.a.v) 'e komşu eylesin."