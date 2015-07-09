Gamze Özçelik davasında Demirkol'un 8 yıl 9 ay hapis cezası kesinleşti

Antalya’da bir otel odasında manken ve oyuncu Gamze Özçelik’e tecavüz ettiği için "nitelikli cinsel saldırı" ve "zorla ırza geçme"suçlarından yargılanan eski basketbolcu Gökhan Demirkol’a yerel mahkeme tarafından verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay tarafından kesinleşti.

Milliyet'te yer alan habere göre, 11 yıl önce oyuncu ve manken Gamze Özçelik’e Antalya’nın Kemer ilçesinde bir otelde tecavüz etmesiyle suçlanan eski basketbolcu Gökhan Demirkol, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında 25 Aralık 2006’da 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, karar 9 Haziran 2008 tarihinde Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin oybirliğiyle bozulmuştu. Bozulan karar üzerine yeniden yapılan yargılamada Gökhan Demirkol’a 7 yıl hapis cezası verildi. Ancak bu ceza da sanığın mahkemedeki iyi hali ve hakimin takdiriyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına düşürüldü.

Yargıtay’a giden dosyayı bu kez 14’üncü Ceza Dairesi inceledi. Yargıtay, mağdur Gamze Özçelik’in tecavüz olayından dolayı ruh sağlığının bozulduğuna dair kararı doğrultusunda, sanık Demirkol’un cezalandırılmasını istedi. Geçen 20 Kasım’da görülen duruşmada mahkeme, Demirkol’u "nitelikli cinsel saldırı" ve "zorla ırza geçme" suçundan toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti. Dosyanın bir kez daha gönderildiği Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi, bu cezayı onadı.