'Gamze bak kaçıyor tut adamını!'

10 takımın yer aldığı ligde 2. hafta geride kalırken, saha içindeki mücadelelerde bayan futbolcular arasında, erkekler müsabakalarındaki konuşmalara benzer diyaloglar yaşanıyor. Kadın futbolcular saha içinde ''Adamı tut adamı'', ''Adamlar geliyor, dikkat edin'' gibi konuşmalarla birbirlerini ikaz ediyor.Bayanlar Birinci Futbol Ligi takımlarından Mersingücü Cengiz Topelspor için ter döken Esen Yıldırım, yaptığı açıklamada, Çukurova Üniversitesi Spor Akademisi bölümünde eğitim gördüğünü belirterek, futbolun kendisi için bir yaşam biçimi haline geldiğini söyledi. Futbola ''mahalle sokaklarında'' başladığını anlatan Yıldırım, futbola olan ilgisini fark eden ailesinin kendisini desteklemesinin ardından, şu an formasını taşıdığı kulübe kayıt olduğunu belirtti.Kendisini kulübe babasının kaydettirdiğini dile getiren Yıldırım, ''Bu açıdan çok şanslıyım. Çünkü bazı aileler kızlarına izin vermezken, benim ailem, bana destek oldu'' dedi.Mersingücü Cengiz Topelspor'a geçtiğimiz aylarda transfer olan 14 yaşındaki Mihriban Kılıç da çok sevdiği futbolda profesyonelliğe geçerek hayalini gerçekleştirdiğini, bundan sonraki hedefinin ise Milli Takıma girmek olduğunu söyledi. Futboldaki yeteneğinin Giresun'daki beden eğitimi öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte profesyonellikle tanıştığı anlatan Kılıç, Mersin'den gelen teklifi değerlendirerek profesyonel anlamda ilk adımını attığını vurguladı.Mersingücü Cengiz Topelspor'dan gelen teklif karşısında çok heyecanlandığını, Mersin'in Giresun'dan yaklaşık 800 kilometre uzak olmasını göz önünde bulundurduğunda annesinin karşı çıkacağını tahmin ettiğini dile getiren Kılıç, ''Ancak anneme söylediğimde benim geleceğime engel olmamak için kabul etti ve benimle birlikte Mersin'e göç etti. Şimdi annemle birlikte tutkunu olduğum futbol için Mersin'de yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz'' diye konuştu.Ankara Gazi Üniversitesi takımının kaptanı Kezban Gülşen ise 7 yıldır formasını giydiği takım için çalıştığını belirterek, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu'nda son sınıf öğrenimini sürdürdüğünü söyledi. 8-10 yaşlarından itibaren ağabeyi ile birlikte futbol maçlarına gittiklerini anlatan Gülşen, diğer arkadaşlarının büyük bir çoğunluğu gibi en büyük destekçisinin ailesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''İlk zamanlar çevremdeki bazı insanlar, ilgilendiğim spor dalı ile ilgili olumsuz yorumlar yaparlardı. Ancak başarımı görünce hiç kimse engel olmamaya çalışıyor, aksine destekliyorlar.''Gazi Üniversitesi Spor Yöneticiliği 2. sınıf öğrencisi ve üniversitenin bayan futbol takımı sporcularından Damla Demirdön de Erzurum'da yaşadıkları dönemde evlerine yakın olan bir sahada kendisinden yaşça büyük erkeklerle futbol oynamaya başladığını ve kendisini geliştirdiğini söyledi.Babasının tayininin Ankara'ya çıkmasının ardından tanıştığı Ankara Gazi Üniversitesi Futbol Kulübü'nde 4 yıldan beri forma giydiğini anlatan Demirdön, ''Eğer bugün futbol adına bir şeyler yapabiliyorsam, her zaman ailemin arkamda olmasından kaynaklanıyor. Benim her maçıma gelip, beni desteklerler. Arkadaşlarım bazı olumsuz tepkiler veriyor, ancak insanların artık bayan futbolcuları kabullenmesi gerekir. Çünkü bu sporda bizler de varız'' diye konuştu.Karşılaşma öncesi bayan hakemler futbolcuları seremonide kontrol etmeyi ihmal etmiyor. Hakemler Uzatılan ellerde tırnak ve oje kontrolü yapıyyorlar. Bu da bayanlara özgü bir kural. Bayanların futbol litaretürüne girmiş bulunuyor.Mersingücü Cengiz Topelspor Teknik Direktör Özgür Alkan ise bayan futbolunun Türkiye'de daha yeni yeni gelişmeye, ailelerin de futbola artık sıcak bakmaya başladığını söyledi. Bayan futbolunun gelişmesiyle Türkiye'nin spora bakışının da değişeceğini anlatan Alkan, şöyle konuştu: ''Bayan futbolunun gelişmesi adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kızlarımızın kendi fiziki görünümlerinden uzaklaştığını fark ettik. Adeta erkek gibi hareket edip, onlar gibi saçlarını kestirmeye başlamışlardı. Bu konuda da saçlarını kestirmelerine yasak getirdik. Kendilerinin günlük hayattaki gibi bakımlı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.''