Game of Thrones’un yazarından müjdeli haber

Altı yıllık bir bekleyişin ardından Game of Thrones’un yazarı George R.R. Martin’den dizinin hayranlarına müjdeli haber geldi. Kitap serisi diziye uyarlanan Martin, ‘A Song of Ice and Fire’ (Buz ve Ateşin Şarkısı) serisinin altıncısı olan ‘The Winds of Winter’ (Kış Rüzgarları) kitabının üzerinde çalıştığını söyledi.

Kitabın çıkış tarihiyle ilgili net bir açıklama yapmayan yazar, bu yıl çıkmasını umduğunu belirtti. “Henüz bitmedi ama epey ilerledim” diyen Martin, kitabını geçen yıl bitirmeyi planladığını ama bu yıla kaldığını söyledi.

Epik fantezi türündeki roman serisinin ilk kitabını Martin, 1991 yılında yazmaya başladı ve sonra ‘Game of Thrones’ adıyla ilk kez 1996 yılında yayınlandı. Martin’in yedi kitap halinde yayınlamayı planladığı seriden şimdilik beş tanesi yayımlandı. Serinin en son yayımlanan kitabı Ejderhaların Dansı (2011) oldu. Martin’in kitabı yazması beş yılını aldı.

Kitapta anlatılan hikâye kurgusal iki kıta olan Westeros ve Essos’ta binlerce yıl öncesinde geçiyor. Hikâye üçüncü bir şahsın ağzından farklı karakterlerin bakış açısıyla anlatılıyor. Kitapta üç ana konu işleniyor: Westeros’u kontrol etmek isteyen farklı hanedanların mücadelesi, Westeros’un kuzeyindeki duvarın arkasında yaşadıklarına inanılan doğaüstü varlıklar olan ‘Ötekiler’in yükselen tehdidi ve 15 yıl önce öldürülen kralın sürgündeki kızı Daenerys Targaryen’in Westeros’a ateş saçan ejderhalarıyla dönüp tahtı geri alma hırsı.

Fantezi alanındaki bu seri, savaş ve siyasi oyunlardaki gerçekçiliğinden ve sihir gibi öğelerin az işlenmesinden dolayı takdir topladı. Martin tarihi olaylardan esinlenerek, seride kasıtlı olarak bolca şiddet ve cinsellik kullanarak fantezi türünün alışılagelmiş kurallarına meydan okudu.

Ana karakterler, sözde kahramanların da bu tür savaşlarda sağ salim kurtulamayacağını göstermek maksadıyla öldürüldü ve okuyucunun hangi karakterin iyi ya da kötü olduğuna karar vermesi yine okuyucuya bırakıldı.

Kitap aynı zamanda kadın, din ve yiyecek konusundaki betimlemelerinden dolayı eleştiriler aldı. 45’ten fazla dile çevrilen kitap serisi, dünya genelinde 60 milyondan fazla sattı.

Kitap serilerinden uyarlanan ‘Game of Thrones’ dizisinin ise altıncı sezonunda 9 milyona yakın izleyiciyi ekran başına çektiği tahmin ediliyor. İzlenme oranı konusunda hazırlanan bir başka rapor, dizinin her bölümünün ortalama 30 milyon kişi tarafından izlendiğini ortaya koydu.