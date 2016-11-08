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Game of Thrones'un yazarı kime oy vereceğini açıkladı

Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin ABD'deki seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı. Martin, "Clinton" dedi

08 Kasım 2016 16:09

ABD Başkanlık seçimleri öncesi Game of Thrones (Taht Oyunları) adıyla diziye uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı’nın yazarı George R.R. Martin oyunun rengini açıkladı.

NTV’nin haberine göre 68 yaşındaki yazar Trump’ın rakibi, Demokrat Parti Başkan Adayı Hillary Clinton’a desteğini açıkladı.

Clinton’ın New Mexico eyaletindeki seçim bürorunu ziyaret eden Martin burada Clinton’a dasteğini açıkladı ve seçmenleri bu yönde oy kullanmaları için sandığa davet etti.
Martin’in bu ziyareti kısa sürede ülke basının gündemine otururken yazarın bu ziyaretine ait görüntüler Clinton’ın seçim bürosu tarafından Twitter’dan paylaşıldı.

 

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