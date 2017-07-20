Game of Thrones'un yapımcılarından yeni dizi açıklaması

ABD'nin önde gelen, paralı televizyon kanal grubu HBO ile yollarına devam edecek olan Game of Thrones'un yapımcıları David Beniof ve DB Weis, yakında yeni başlayacakları projeyi duyurdu.

Amerika’nın üçüncü iç savaşının bulunduğu bir ortamda modern çağda köleliğe odaklanacak yeni serinin hangi temeller üzerine kurulacağı ise bilinmiyor.

Başlangıçta sinema projesiydi

HBO’nun açıklamalarında göre Benioff ve Weiss yıllardır bu fikir üzerinde çalışıyorlar. Başlangıçta bu hikayeyi film olarak çekmek isteyen ikili daha sonrasında HBO’nun konseptine uygun olacağına karar vermişler ve Game of Thrones’un ardından yollarına bu hikaye ile devam etme kararı almışlar.

Dizide Birleşik Devletler ile Amerika Konfederasyon Devletleri arasında gerginlikler ve Mason-Dixon’un Sivil Savunma Bölgesi’nde yer alan karakterler ele alınacak. Karakterler; özgürlük savaşçıları, kölelik karşıtları, gazeteciler ve tabii ki köle ve köle sahipleri olacak.



Yeni dizinin, 2018’de bitecek Game of Thrones’un ardından 2019 yılında vizyona girmesi bekleniyor.