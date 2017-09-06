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Bilim / Teknoloji

Game of Thrones'un mobil oyunu geliyor

Oyunun içeriğinde oyuncular Westeros'ta hane kuracak ve 'Demir Taht' için savaşacak

06 Eylül 2017 23:42

Game of Thrones'ın 7.sezon finalinin bitmesinin ardından dizi ile ilgili bir boşluk yaşanmaması için oyun geliştirileceği öne sürüldü. Edinilen bilgiliere göre, HBO ve Warner Bros işbirliğinde Turbine tarafından geliştiren 'Game of Thrones: Conquest' (Taht Oyunları: Fetih) isimli mobil oyun bu yıl sonunda piyasa sürülecek.

'Demir taht' için savaşılacak

Yapılan açıklamada oyunun içeriğinde oyuncular Westeros'ta hane kuracak ve 'Demir Taht' için savaşacak. StratejikMMO tarzındaki 'Game of Thrones: Conquest' oyununu Android ve iOS tabanlı cihazlarından oyanayabilecekler. Oyunda ise popüler dizinin Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Jon Snow gibi ünlü karakterleri de yer alacak.

NTV'nin aktardığına göre, Game of Thrones'un resmi oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı, fakat merak eden kullanıcılar oyunun web sitesinden ön kayıt yaptırarak, oyun oynarken kullanabilecekleri 'Gece Nöbeti' teçhizatı, altın ya da çeşitli indirimler kazanabiliyorlar. 

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