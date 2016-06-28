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Kültür-Sanat

Game of Thrones'un finali belli oldu

Newsweek’te yer alan habere göre HBO kanalının dizisi 8’nci sezonda ekranlara veda edecek

28 Haziran 2016 20:33

Dünya çapında büyük bir başarı elde ederek fenomen haline gelen dizi Game of Thrones'un final tarihi belli oldu. Dizi iki sezon sonra bitiyor.

Bölüm başına maliyeti 10 milyon doları bulan dizinin sezon finali, hikâyede artık sona yaklaşıldığının sinyalini verdi.

Dün yayınlanan sezon finalinden sonra asıl merak edilen soru olan ‘dizinin ne zaman biteceğine’ yapımcıdan yanıt geldi.

Dizinin yapımcılarından David Benioff, Game of Thrones’un iki sezon sonra sona ereceğini açıkladı.

New York merkezli haftalık dergi Newsweek’te yer alan habere göre HBO kanalının dizisi 8’nci sezonda ekranlara veda edecek.

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