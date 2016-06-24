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Game of Thrones'un Cercei Lannister'ından Birleşik Krallık'a: Biz de Trump'ı seçelim bari!

Birleşik Krallık seçmenlerinin yüzde 52'si "AB'den ayrılalım" yönünde oy kullandı

24 Haziran 2016 17:14

Game of Thrones'da Cersei Lannister'ı canlandıran Lena Headey, Birleşik Krallık'ta gerçekleşen referandumda "AB'ye hayır" sonucunun çıkmasıyla ilgili olarak, "Biz de burada Trump'ı seçelim bari!" dedi. 

İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık'ta milyonlarca seçmen, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkıp çıkmamasını oylamak için dün sandık başına gitti. 382 seçim merkezinde oy sayım işlemi tamamlandı. İngiltere Seçim Komisyonu verilerine göre AB karşıtlarının oranı yüzde 51,9'a ulaşırken AB yanlıları yüzde 48,1'de kaldı. AB'den ayrılma (Brexit) yönünde oy kullananların sayısı 17 milyon 400 bin, "AB'de kalalım" diyenlerin sayısı ise 16 milyon 100 bini buldu. Game of Thrones'da Cercei Lannister karakterini canlandıran Lena Headey, çıkan sonuca sosyal medyadan tepki gösterdi. Headey, "Biz de burada Trump'ı seçelim bari!" dedi.

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