Game of Thrones'un 8. sezonu ne zaman?

7. sezon finali 31 milyon kişi tarafından izlenen Game of Thrones'un yapımcı şirketi HBO dizinin 8. sezonun ne zaman yayınlanacağını resmi sitesinden yaptığı açıklamada duyurdu.

HBO Game of Thrones 2019'da 8. sezonu ile geri döneceğini açıkladı. Game of Thrones'un, 2019 yılında yayınlanacak 8. sezonunun son sezon olacağı ve sadece 6 bölüm süreceği açıklandı.

Game of Thrones'ın 8 sezon sezon bölümlerini David Benioff, D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik yönetirken, David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill ise bölüm senaristleri olacak.

Dizinin yönetici yapımcıları David Benioff, D.B. Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger ve Bernadette Caulfield, eş yönetici yapımcılar Bryan Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis ve George R.R Martin olarak duyuruldu.