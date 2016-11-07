Game of Thrones yıldızları, Sevilla-Barcelona maçını izledi

İspanya La Liga'nın 11.haftasında Sevilla ile Barcelona arasında Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçı dünyaca ünlü televizyon dizisi Game of Thrones'un ünlü oyuncuları da izledi.

Müthiş bir ilgiyle karşılanan oyunculara Sevilla Kulübü tarafından üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu formalar hediye edildi.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi ekibinin fotoğrafları, Sevilla Kulübü tarafından paylaşıldı. Dev maçı izleyen oyuncular, Emilia Clarke (Daenerys), Peter Dinklage (Tyrion), Conleth Hill (Varys), Gwendoline Christie (Brienne de Tarth), Liam Cunningham (Davos Seaworth), Hafthor Julíus Björnsson (The Mountain), Iain Glen (Jorah Mormont) ve Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) oldu.