Game of Thrones yıldızı, dizinin seks sahnelerinin perde arkasını anlattı

Game of Thrones dizisinin Yara Greyjoy'u Gemma Whelan, dizinin seks sahnelerinin ekibe yakınlık koordinatörleri katılmadan önce çok kaotik geçtiğini ifade etti.

The Guardian'a konuşan Whelan seks sahneleriyle ilgili olarak, "Neredeyse kelimenin tam anlamıyla, 'Sahne dediğimizde işe koyulun' derlerdi ve çılgın bir karışıklık olurdu" dedi.

Aktörlerin sahneler konusunda birbirleriyle nasıl hissettikleri konusunda konuştuğunu belirten Whelan, "Yönetmen, 'Biraz meme ısırın, poposuna vurun ve başlayın' diyebilir, ancak biz hep diğer oyuncu ile ilk olarak konuşmayı tercih ederdik" dedi.

Yakınlık koordinatörlerinin sette görev yapmasının ardından durumun değiştiğini ifade eden Whelan, "Yakınlık koordinatörü olduğunda koreografi oluyor. Sen oraya gidiyorsun, ben buraya. Başlamadan önce oyuncular rıza belirtiyor. Doğru yönde atılmış bir adım" diye konuştu.