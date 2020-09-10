Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Diana Rigg hayatını kaybetti

Dame Diana'nın kızı aktris Rachael Stirling açıklamasında "Sevgili Annem bu sabah uykusunda ailesiyle çevrili evde huzur içinde öldü" dedi.

Rigg, çok sayıda ünlü film ve televizyon dizisinde rol almıştı. Rigg, 1969’daki James Bond On Her Majesty’s Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde ve Game of Thrones dizisinde rol almıştı.

Tam adı Dame Enid Diana Elizabeth Rigg olan İngiliz aktris, 20 Temmuz 1938 doğumluydu. Oyunculuğa 1957 yılında başlayan Rigg, 1969 yapımı James Bond filmi Kraliçe'nin Hizmetinde'de James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo karakterine hayat vermişti.

Damre Diana Rigg, 1994 yılında En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında da Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülmüştü.