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Kültür-Sanat

Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Diana Rigg hayatını kaybetti

10 Eylül 2020 17:23

Game of Thrones ve James Bond’da aldığı rollerle tanınan ünlü aktris Diana Rigg hayatını kaybetti. 82 yaşındaki oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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Dame Diana Rigggame of thrones
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