Game of Thrones'un bitmesi HBO'yu sarsı: Rekor izleyici kaybı

Game of Thrones dizisinin sona ermesinin ardından HBO yetişkin seyirci kitlesinin yarısından fazlasını kaybetti.

Variety'de yer alan rapora göre, kanalın 18-49 yaş aralığındaki yetişkin seyirci kitlesi 2020 yılında yüzde 50'den fazla düştü. Paralı/Premium kanallar arasında en büyük düşüşün HBO'da görüldüğü belirtildi.



Game of Thrones televizyon tarihinin belki de en popüler yapımlarından birisi olmayı başarmıştı. Dizi bitince HBO'nun seyirci sayısının düşmesi elbette normal olarak değerlendirilebilir. Ancak burada HBO'nun, Game of Thrones'un yerine herhangi bir şey koyamaması da dikkat çekiyor. HBO'nun, Game of Thrones sonrası dönem için hazırlıksız yakalandığı konuşuluyor.