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Kültür-Sanat

Game of Thrones orkestra ve koro eşliğinde seyirciyle buluşacak

'Game of Thrones Canlı Konser Deneyimi' adlı turne 15 Şubat 2017'de Missouri eyaletinin Kansas şehrinde başlayacak

09 Ağustos 2016 17:22

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan ABD yapımı Game of Thrones'un müzikleri orkestra ve koro eşiliğinde ABD'de yapılacak  konserlerle seyirciyle buluşacak. Dünyaca ünlü dizinin müzikleri ABD'nin 28 şehrinde düzenlenecek konserlerde seslendirilecek.

Dizinin müziklerinin bestecisi Ramin Djawadi, Los Angeles'ta bir  etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, 28 şehri kapsayan turnede, dizinin  müziklerinin dev ekrandan bazı önemli sahnelerin gösterimiyle seyirciyle  buluşacağını belirtti. Bunun sadece bir konser değil aynı zamanda görsel bir şölen olacağını ifade eden Djawadi, turneyle ilgili çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Djawadi, konserlerden bazılarında orkestra şefliği yapacağını ve bazı enstrümanları çalacağını söyledi.

 

Game of Thrones konseri 15 Şubat'ta

 

Milliyet'te yer alan habere göre, 'Game of Thrones Canlı Konser Deneyimi' adlı turnenin 15 Şubat 2017'de Missouri eyaletinin Kansas şehrinde başlayacağı bilgisi aktarıldı. Konserlerin New York, Los Angeles, Boston, Chicago, Toronto, Salt Lake, Las Vegas, Denver, Philadelphia ve Washington'ın aralarında bulunduğu şehirlerde düzenleneceği belirtildi.

HBO, geçen ay "Game of Thrones"un 2018'de yayınlanacak 8. sezonunda  final yapılacağını açıklamıştı. ABD'deki televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri'nde 2015'e damgasını vuran "Game of Thrones", 18 Eylül'de açıklanacak 2016 Emmy Ödülleri'ne  de 23 dalda aday gösterildi.

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