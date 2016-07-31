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Kültür-Sanat

Game of Thrones'un ne zaman biteceği açıklandı

Game of Thrones, George R R Martin'in romanlarından televizyon dizisine uyarlandı

31 Temmuz 2016 17:21

Tüm dünyada izlenme rekoru kıran Game of Thrones dizisinin sekizinci sezondan sonra biteceği açıklandı.

Dizinin yayıncısı Amerikan HBO televizyonunun program sorumlusu Casey Bloys açıklamayı Televizyon Eleştirmenleri Derneği'nin konferansında yaptı.

Dizinin 10 yerine yedi bölümden oluşacak yedinci sezonunun gelecek yazda yayımlanması bekleniyor. Sekizinci ve son sezon ise 2018'de yayımlanacak.

Game of Thrones, George R R Martin'in romanlarından uyarlandı.

California'daki konferansta konuşan Bloys, final sezonunun bölüm sayısının henüz belirlenmediğini söyledi, "Yapımcılar bize ne veriyorlarsa hepsini alacağız" dedi.

Bloys dizinin farklı uyarlamalarının çekilmesi ihtimalini dışlamadı, "Biz buna açığız. Yapımcılar da buna itiraz etmiyor ama bununla ilgili somut bir plan yok" diye konuştu.

Game of Thrones geçen yıl 12 Emmy Ödülü kazanmıştı.

Dizi bu yıl içinse 23 dalda aday gösterildi. Ödüller Eylül'de açıklanacak.

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