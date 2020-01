Game of Thrones, Emmy ödüllerine 19 dalda aday

Ünlü televizyon sunucusu Carson Daly ve oyuncu Mindy Kaling tarafından açıklanan 66’ıncı Emmy Ödülleri adayları arasında "Game of Thrones", "Fargo", "Downton Abbey", "Breaking Bad", "True Detective", "Modern Family" ve "Orange is The New Black" ön plana çıktı. "Game of Thrones" 19 adaylıkla ilk sırada gelirken, 1996 tarihli filmin televizyon uyarlaması olan "Fargo" 18 adayla ikinci oldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Emmy ödülleri, 25 Ağustos'ta Los Angeles'taki Nokia Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Daha önce Neil Patrick Harris, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Jane Lynch gibi isimlerin sunuculuğunu üstlendiği törenin bu yılki sunucusu Seth Meyers olacak.

66. Emmy Ödülleri'nin bazı adayları şöyle:

En İyi Drama: "Breaking Bad", "Downton Abbey", "Game of Thrones", "House of Cards", "Mad Men", "True Detective"

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Bryan Cranston "Breaking Bad", Kevin Spacey "House of Cards", Jon Hamm "Mad Men", Jeff Daniels "The Newsroom", Woody Harrelson "True Detective", Matthew McConaughey "True Detective"

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Dockery "Downton Abbey", Julianna Margulies "The Good Wife", Claire Danes "Homeland", Robin Wright "House of Cards", Lizzy Caplan "Masters of Sex", Kerry Washington "Scandal".

Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Paul "Breaking Bad", Jim Carter "Downton Abbey", Peter Dinklage "Game of Thrones", Josh Charles "The Good Wife", Mandy Patinkin "Homeland", Jon Voight "Ray Donovan"

Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Anna Gunn "Breaking Bad", Maggie Smith "Downton Abbey", Joanne Froggatt "Downton Abbey", Lena Headey "Game of Thrones", Christine Baranski "The Good Wife", Christina Hendricks "Mad Men"

En İyi Komedi: "The Big Bang Theory", "Louie", "Modern Family", "Orange Is the New Black", "Silicon Valley", "Veep"

Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jim Parsons "The Big Bang Theory", Ricky Gervais "Derek", Matt LeBlanc "Episodes", Don Cheadle "House of Lies", Louis C.K. "Louie", William H. Macy "Shameless"

Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Lena Dunham "Girls", Melissa McCarthy "Mike & Molly", Edie Falco "Nurse Jackie", Taylor Schilling "Orange Is the New Black", Amy Poehler "Parks and Recreation", Julia Louis-Dreyfus "Veep"

Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Andre Braugher "Brooklyn Nine-Nine", Adam Driver "Girls", Jesse Tyler Ferguson "Modern Family", Ty Burrell "Modern Family", Fred Armisen "Portlandia", Tony Hale "Veep"

Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Mayim Bialik "The Big Bang Theory", Julie Bowen "Modern Family", Allison Janney "Mom", Kate Mulgrew "Orange Is the New Black", Kate McKinnon "Saturday Night Live", Anna Chlumsky "Veep"

En İyi Mini Dizi: "American Horror Story: Coven", "Bonnie & Clyde", "Fargo", "Luther", "Treme", "The White Queen"