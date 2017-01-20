Gambiya'da iktidarı bırakmayan Jammeh'e verilen süre uzatıldı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gambiya'da başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmayan Yahya Jammeh'e görevi devretmesi için verdiği süreyi uzattı. ECOWAS ülkeleri Jammeh'i, aksi takdirde askeri müdahalede bulunacakları yolunda uyarmıştı.

22 yıldır iktidarda bulunan Yahya Jammeh'e, görevi devretmesi için bugün yerel saatle öğlen 12.00'ye kadar süre verilmişti.

Reuters haber ajansı, Jammeh'in daha sonra bu sürenin yerel saat ile 16.00'ya kadar uzatılmasını istediğini, Batı Afrika liderlerinin de bu talebi kabul ettiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği ECOWAS güçlerinin, başkanlığı bırakmaması halinde Jammeh'i ofisinden zorla çıkaracakları açıklanmıştı.

Gine Sevlet Başkanı Alpha Conde ve Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdül Aziz, Senegal ve Nijerya birliklerinin Gambiya'daki başkanlık krizine müdahale etmek için ülkeye girmesinin ardından diplomatik temaslara başlamıştı.

Senegal hükümeti daha sonra ordu birliklerinden, görüşmeler son bulana dek Gambiya'daki ilerleyişlerini durdurmalarını istenmişti.

ECOWAS üyeleri, Gambiya'daki seçimleri kazanan ve Perşembe günü yemin eden yeni Başkan Adama Barrow adına hareket ettiklerini söylüyorlar.

Barrow, seçimleri kazanmasının ardından uluslararası toplum tarafından Gambiya'nın yeni lideri olarak tanınmıştı.

Jammeh ise yeni bir seçim yapılana dek iktidarda kalacağını açıklamıştı.

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, "son umut" olarak görülen müzakerelerde arabuluculuk yapıyor.

ECOWAS Genel Sekreteri Marcel Alain de Souza, Conde'nin girişimlerinin de sonuçsuz kalması durumunda askeri müdahalenin başlayacağını söyledi.

Halen Senegal'de bulunan Adama Barrow ise askeri operasyon son bulana dek Gambiya'nın başkenti Banjul'a dönmeyeceğini söylüyor.

Barrow, Gambiya ordusu yetkililerine, kışlalarında hazır bulunmaları emri verdi ve yasadışı silah bulunduran herkesin "isyancı" olarak görüleceğini açıkladı.

Gambiya Genelkurmay Başkanı Ousman Badjie ise yaşananların siyasi bir sorun olduğunu, askerlerini "aptal bir kavgaya dahil etmeyeceğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Barrow'un liderliğine verdikleri deteği kararlı bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi ise askeri müdahaleyi desteklediğini söylerken, "siyasi bir çözümün" gerekliliğine vurgu yaptı.

Öte yandan, BM Mülteciler Konseyi, kriz nedeniyle Senegal'e 45 binden fazla Gambiyalının kaçtığını açıkladı.

Ülkedeki çok sayıda turist de tahliye edildi.