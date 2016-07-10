Gambiya ve Tanzanya'da çocuk evliliği yasaklandı

Çocuk yaşta evliliklerin çok yoğun olduğu iki Afrika ülkesinde, 18 yaş altı evliliklere karşı ağır cezalar getirildi.

Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh, 18 yaşından küçük kızlarla evlenen kişilerin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Ramazan bayramı kutlamaları dolayısıyla konuşan Jammeh, bu tür evlilikleri onaylayan ebeveynler ve imamların da hapis cezası alabileceklerini kaydetti.

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuk Örgütü) rakamlarına göre Gambiya'da kız çocuklarının yüzde 46'sı 18 yaşın altında evleniyor.

Tanzanya'da da Yüksek Mahkeme 18 yaş altındaki kız ve erkeklerin evlenmesini yasadışı ilan etti. Ülkede önceki yasalara göre, 14 yaşından büyük çocuklar ailelerinin rızası ile evlenebiliyordu.

Ülkede kız çocuklarının yüzde 37'si 18 yaşına gelmeden evleniyor.

"Evlenip deneyin"

Cumhurbaşkanı Jammeh, "Ciddi olup olmadığımı merak ediyorsanız, yarın bir evlenin de görün" dedi.

Geçen yılın Aralık ayında Jammeh, artık İslamda ve modern toplumda yeri olmadığını söyleyerek kadın sünnetini yasaklamış ve yasağı ihlal edenlerin üç yıla kadar hapisle cezalandırılacaklarını söylemişti.

Yine UNICEF rakamlarına göre nüfusu ağırlıkla Müslüman olan Gambiya'da kadınların üçte ikisi sünnet edilmiş.